Οι ΗΠΑ καλωσορίζουν την επικείμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις συζητήσεις μεταξύ της Αθήνας και της 'Αγκυρας σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη διασφάλιση της ηρεμίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος, «οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τις εποικοδομητικές επαφές μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων Τουρκίας και Ελλάδας. Μας ενθαρρύνει η συνεδρίαση του επερχόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις διμερείς συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν την ηρεμία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των Συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ».

Αναφορικά με το θέμα της πώλησης των μαχητικών F-16 στην Τουρκία, ο εκπρόσωπος περιορίστηκε στο να διατυπώσει την πάγια πολιτική του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δεν επιτρέπει την επιβεβαίωση και τον σχολιασμό προτεινόμενων πωλήσεων ή μεταφορών αμυντικού εξοπλισμού έως ότου αυτές κοινοποιηθούν επίσημα στο Κογκρέσο. Τέλος, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ ανυπομονούν να καλωσορίσουν τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

