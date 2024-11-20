Το σχέδιο της Γερμανίας σε περίπτωση που ξεσπάσει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ενώ κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αποκαλύπτει η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) και μεταδίδει η The Sun. Οι Αρχές του Βερολίνου έχουν καταρτίσει ένα μυστικό έγγραφο 1.000 σελίδων, υπό τον τίτλο: «Operation Deutschland» (Επιχείρηση Γερμανία) σύμφωνα με την εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Το μυστικό σχέδιο που επικαλείται η FAZ προβλέπει ότι το Βερολίνο θα είναι έτοιμο να μετακινήσει 200.000 στρατιωτικά οχήματα, όπως επίσης και 800.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ στο έδαφός του, εάν η κατάσταση με τη Ρωσία εξελιχθεί σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται την ώρα που οι κυβερνήσεις σκανδιναβικών χωρών προειδοποίησαν προχθές τους πολίτες να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο εμπόλεμης σύρραξης και τους έδωσαν οδηγούς επιβίωσης, καθώς μαίνεται ο ρωσικός πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατεύματα για να υποστηρίξουν τον Πούτιν και την Τρίτη το Κίεβο εξαπέλυσε τον πρώτο της πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία.

Πλέον υπάρχουν φόβοι για τη διάχυση του πολέμου με τη Γερμανία να ακολουθεί τις σκανδιναβικές χώρες εντείνοντας τα προληπτικά μέτρα.

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν την «Επιχείρηση Deutschland», η οποία έχει συμφωνηθεί μεταξύ πολιτικών. Σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine, τα άκρως απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν συγκεκριμένα κτίρια και εγκαταστάσεις υποδομής που χρειάζονται ειδική προστασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για στρατιωτικούς λόγους.

Η έκθεση περιέχει επίσης σχέδια για το πώς θα ενεργούσε η Γερμανία σε περίπτωση κάποιου είδους απειλής για την άμυνα ή ακόμα και εντάσεις εκ των προτέρων - πιθανώς να υπαινίσσεται τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Μια πρώτη συνάντηση μάλιστα έγινε στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Αμβούργου όπου απευθύνθηκαν συγκεκριμένες εταιρείες αμέσως μετά την αποκάλυψη της έκθεσης για τα ευάλωτα επαγγέλματα ενόψει του πολέμου.

Οι παρευρισκόμενοι έλαβαν συμβουλές για χρήση γεννήτριας ντίζελ ή ακόμη και μιας ανεμογεννήτριας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, δόθηκαν κατευθύνσεις σχετικά με την οδήγηση φορτηγών από τον Αντισυνταγματάρχη Jörn Plischke, ο οποίος τόνισε ότι «για κάθε 100 εργαζόμενους, αντιστοιχούν τουλάχιστον πέντε επιπλέον οδηγοί φορτηγών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση». «Το 70% όλων των φορτηγών στους δρόμους της Γερμανίας οδηγούνται από Ανατολικοευρωπαίους. Αν γίνει πόλεμος εκεί, πού θα είναι αυτοί οι άνθρωποι;», διερωτήθηκε ο Plischke.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Γερμανίας Malte Heyne έστειλε το δικό του μήνυμα: «Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για το πόσο σημαντική είναι μια καλά προετοιμασμένη και ανθεκτική οικονομία για την πολιτική και την στρατιωτική άμυνα της Γερμανίας».

Στη Γερμανία, σχέδια καταρτίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας να επιβεβαιώνει τον Ιούλιο ότι θα μετακινήσει «εκατοντάδες χιλιάδες» στρατιώτες του ΝΑΤΟ σε περίπτωση πολέμου με το Κρεμλίνο.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Υπηρεσία Εθνικής Άμυνας της Bundeswehr (γερμανικό στράτευμα) στο Βερολίνο επιβεβαίωσε ότι η μυστική «Operation Deutchland» (Επιχείρηση Γερμανία) συνεχίζει να τελειοποιεί το σχέδιό της.

Ρωσία vs Δύσης: Σουηδία και Φινλανδία προετοιμάζουν τους πολίτες τους για έναν πιθανό πόλεμο

Τι θα γίνει αν ξεσπάσει πόλεμος; Η Σουηδία άρχισε από σήμερα την αποστολή πέντε εκατομμυρίων φυλλαδίων στους κατοίκους της χώρας, προτρέποντάς τους να προετοιμαστούν για μια πιθανή σύρραξη, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες απέναντι στα ρωσικά στρατεύματα.

Από την έναρξη του πολέμου αυτού, η Στοκχόλμη καλεί τους Σουηδούς να προετοιμαστούν, τόσο ψυχολογικά όσο και πρακτικά, για την πιθανότητα μιας σύγκρουσης, δεδομένου ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη Ρωσία. Η γειτονική Φινλανδία από την πλευρά της έχει φτιάξει έναν ιστότοπο που παρέχει παρόμοιες συμβουλές στους πολίτες της ώστε να είναι προετοιμασμένοι.

Οι δύο χώρες εγκατέλειψαν την πολυετή ουδετερότητά τους και εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022.

Το σουηδικό φυλλάδιο, που τιτλοφορείται «Σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου» περιέχει πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, φυσικών καταστροφών και κυβερνοεπιθέσεων. Αναφέρει πού βρίσκονται τα πυρηνικά καταφύγια, τι είδους τρόφιμα θα πρέπει να επιλέξουν οι κάτοικοι και ποιες είναι οι πηγές αξιόπιστων πληροφοριών. Στις 32 σελίδες του περιγράφει, με τη βοήθεια απλών σκίτσων, τις απειλές που αντιμετωπίζει η Σουηδία και δίνει συμβουλές για την αποθήκευση νερού και τροφίμων.

Τέτοια φυλλάδια έχουν σταλεί στους Σουηδούς πέντε φορές (συμπεριλαμβανομένης και της τωρινής, αναθεωρημένης έκδοσης) μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προηγούμενη αποστολή των φυλλαδίων, το 2018, είχε προκαλέσει αίσθηση αφού ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο από το 1961, εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου.

Τον Μάρτιο, η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας κάλεσε τις αρχές και τα τραπεζικά ιδρύματα να διευκολύνουν τη χρήση μετρητών, φοβούμενη ότι οι υπηρεσίες θα παρέλυσαν σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου σε μια χώρα όπου οι συναλλαγές γίνονται σχεδόν αποκλειστικά με κάρτες.

Η στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο είναι προτεραιότητα για τη Σουηδία η οποία επαναλαμβάνει ότι ένας πόλεμος δεν μπορεί να αποκλειστεί, δεδομένης της ρωσικής απειλής. Προειδοποιώντας τον πληθυσμό, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Καρλ-Όσκαρ Μπόχλιν δήλωσε τον Ιανουάριο ότι «θα μπορούσε να υπάρξει πόλεμος στη Σουηδία». Τη δήλωση αυτή επανέλαβε μερικές ημέρες αργότερα ο πρώην διοικητής των ενόπλων δυνάμεων Μίκαλε Μπιντέν, προτρέποντας τους Σουηδούς «να προετοιμαστούν ψυχολογικά για έναν πόλεμο».

Μολονότι η Σουηδία στέλνει συχνά στρατιώτες της σε ειρηνευτικές αποστολές, η χώρα δεν έχει εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση από την εποχή των ναπολεόντειων πολέμων. Η μη κυβερνητική οργάνωση για τα δικαιώματα των παιδιών Bris κατέγραψε, μετά τις προειδοποιήσεις αυτές, αύξηση των κλήσεων στην τηλεφωνική γραμμή της για επείγοντα περιστατικά από παιδιά που ανησυχούσαν για έναν πιθανό πόλεμο.

Τις δύο επόμενες εβδομάδες θα σταλούν στους Σουηδούς 5,2 εκατομμύρια φυλλάδια, τα οποία είναι επίσης διαθέσιμα στο διαδίκτυο στα αραβικά, τα φαρσί, τα ουκρανικά, τα πολωνικά τα σομαλικά και τα φινλανδικά. Στο φυλλάδιο δεν αναφέρονται ονομαστικά ούτε η Ουκρανία, ούτε η Ρωσία όμως τονίζεται ότι η στρατιωτική απειλή σε βάρος της Σουηδίας έχει αυξηθεί. «Πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο, μια ένοπλη επίθεση», αναφέρεται.

Η κυβέρνηση της Φινλανδίας, μιας χώρας που έχει σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, έθεσε από σήμερα στη διάθεση των πολιτών έναν ιστότοπο με συμβουλές ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση κρίσης.

