Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο σε δασική έκταση στην Κάρυστο Ευβοίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι, ενώ το μέτωπο της φωτιάς κινείται προς κατοικημένες περιοχής, με συνέπεια να δοθεί εντολή για εκκένωση των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπταίοι.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ το μέτωπο έλαβε πολύ γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμου, στην Κάρυστο #Ευβοία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026
Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 20 οχήματα, 3 Ε/Π και 6 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 70 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρο και 20 οχήματα. Παράλληλα, δόθηκε εντολή να σηκωθούν τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Δείτε βίντεο από το σημείο, το οποίο ανέβασε το Psaxna.gr:
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 20, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μεσοχώρια και #Ραπταίοι, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
Αρχικά η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 για ετοιμότητα στις περιοχές ΜεσοχώρΙα και Ραπταίοι, οι οποίες βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 20, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αλμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μεσοχώρια και #Ραπταίοι απομακρυνθείτε προς #Στύρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, εστάλη μήνυμα εκκένωσης στους κατοίκους των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπταίοι, καθώς το μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτα.
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