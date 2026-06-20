Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κάρυστο: Εκκενώνονται Μεσοχώρια και Ραπταίοι - Μήνυμα 112

Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη - Κινητοποιήθηκαν άμεσα δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα, καθώς τρεις ομάδες πεζοπόρο - Πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

UPDATE: 18:09
Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κάρυστος

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο σε δασική έκταση στην Κάρυστο Ευβοίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι, ενώ το μέτωπο της φωτιάς κινείται προς κατοικημένες περιοχής, με συνέπεια να δοθεί εντολή για εκκένωση των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπταίοι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ το μέτωπο έλαβε πολύ γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 70 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρο και 20 οχήματα. Παράλληλα, δόθηκε εντολή να σηκωθούν τρία ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε βίντεο από το σημείο, το οποίο ανέβασε το Psaxna.gr: 

Αρχικά η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 για ετοιμότητα στις περιοχές ΜεσοχώρΙα και Ραπταίοι, οι οποίες βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, εστάλη μήνυμα εκκένωσης στους κατοίκους των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπταίοι, καθώς το μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Κάρυστος Εύβοια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο