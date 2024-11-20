Το ουκρανικό χτύπημα με πυραύλους αμερικανικής κατασκευής βαθιά μέσα στη Ρωσία έχει προκαλέσει νέους φόβους για αντίποινα μέσω «υβριδικού πολέμου». Χθες Τρίτη, ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «ανησυχεί απίστευτα» για την απειλή υβριδικού πολέμου και ότι οι Αμερικανοί διπλωμάτες βρίσκονται σε στενή επαφή με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Τα τελευταία χρόνια, τα ευρωπαϊκά έθνη έχουν γίνει μάρτυρες μιας σειράς επεισοδίων – κυβερνοεπιθέσεις, εμπρησμών, εμπρηστικών μηχανισμών, δολιοφθορές, ακόμη και σχέδια δολοφονιών. Ο στόχος τέτοιων επεισοδίων, πιστεύουν αξιωματούχοι ασφαλείας, είναι να σπείρουν το χάος, να επιδεινώσουν τις κοινωνικές εντάσεις μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας και να διακόψουν τον στρατιωτικό εφοδιασμό στο Κίεβο.

Ο Μαρκ Ρούτε, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, έχει προειδοποιήσει ότι η «εντεινόμενη εκστρατεία υβριδικών επιθέσεων» της Ρωσίας υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η Μόσχα μετατοπίζει γρήγορα την πρώτη γραμμή από την Ουκρανία «στην περιοχή της Βαλτικής, στη δυτική Ευρώπη και ακόμη και στον ψηλό Βορρά».

Τέτοιες προσπάθειες εξάπλωσης του χάους έχουν πάρει πολλές μορφές: ακόμη και πριν από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα συνδέθηκε με ευρείες εκστρατείες παραπληροφόρησης κατά τις αμερικανικές εκλογές του 2016 και το δημοψήφισμα για το Brexit, που είχαν σκοπό να σπείρουν τη διχόνοια και τη σύγχυση στο εκλογικό σώμα μέσω των social media. Παράλληλα, η Εσθονία απέκρουσε μια εκστρατεία hacking από τη Ρωσία το 2022, την ίδια χρονιά η νορβηγική αστυνομία συνέλαβε πολλούς Ρώσους υπηκόους εξοπλισμένους με drones και κάμερες που βρίσκονταν κοντά σε υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Αυτό που είναι νέο σχετικά με τις επιθέσεις που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι η ταχύτητα, η κλίμακα και η έντασή τους, που διευκολύνονται από την ταχεία τεχνολογική αλλαγή και την παγκόσμια διασυνδεσιμότητα», δήλωσε το ΝΑΤΟ τον Ιούνιο.

Την ίδια ώρα, πρόσφατα περιστατικά περιελάμβαναν αρκετές συνωμοσίες που προφανώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δολοφονίες ή ακόμη και σε μαζικές απώλειες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι αμερικανικές και γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να απέτρεψαν μια ρωσική συνωμοσία όπου σχεδιαζόταν η δολοφονία στελεχών της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της κορυφαίας γερμανικής εταιρείας όπλων, της Rheinmetall.

Τον περασμένο μήνα, η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία αποκάλυψε ότι είχε ερευνήσει ένα ύποπτο σχέδιο δολιοφθοράς της Ρωσίας που περιελάμβανε εμπρηστικούς μηχανισμούς κρυμμένους σε αεροπλάνο με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι υβριδικές επιθέσεις περιλαμβάνουν μια τεράστια γκάμα από πιθανούς στόχους. Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στρατιωτικές βάσεις, υποδομές μεταφορών και τηλεπικοινωνιών.

Τον περασμένο Ιανουάριο, μια ομάδα που ονομάζεται Cyber ​​Army of Russia Reborn διείσδυσε σε έναν υδάτινο πύργο στο Τέξας, απελευθερώνοντας δεκάδες χιλιάδες λίτρα νερού προτού κρατικοί αξιωματούχοι σταματήσουν την επίθεση.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι πιο ευάλωτες υποδομές προστατεύονται επίσης ελάχιστα. Μια πρόσφατη κυβερνοεπίθεση σε μια καναδική εγκατάσταση που επεξεργάζεται τα λύματα 1,2 εκατομμυρίων ανθρώπων απέφυγε την καταστροφή επειδή οι χάκερ μπόρεσαν να παραβιάσουν μόνο «ένα περιορισμένο στοιχείο των ψηφιακών συστημάτων». Όμως το περιστατικό αποκάλυψε τη βαθιά αδυναμία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού σε όλη τη χώρα.

