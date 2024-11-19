Πόλεμος στην Ουκρανία: Βίντεο με την επίθεση του Κιέβου στο Μπριάνσκ στα ξημερώματα

Νέα βίντεο που φαίνεται να δείχνουν την ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια του Μπριάνσκ τα ξημερώματα είδαν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με λακωνική ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας έξι πύραυλοι ATACMS έπληξαν το έδαφος της περιοχής Μπριάνσκ από τους οποίους 5 καταρρίφθηκαν από το σύστημα Pantsir και ένας άλλο υπέστη ζημιές.

It is reported that these are missiles launched on a Russian ammunitions depot in Bryansk region.



Russian authorities claim the depot was attacked by ATACMS missiles. https://t.co/4U1UgeF4kF pic.twitter.com/AgVTVT6ZTu November 19, 2024

«Απόψε στις 03:25 ο εχθρός έπληξε μια εγκατάσταση στο έδαφος της περιοχής Μπριάνσκ με έξι βαλλιστικούς πυραύλους. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένα στοιχεία, χρησιμοποιήθηκαν επιχειρησιακοί-τακτικοί πύραυλοι ATACMS αμερικανικής κατασκευής. Πέντε πύραυλοι καταρρίφθηκαν και ένας υπέστη ζημιές», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο Άμυνας.

«Τα θραύσματα του πυραύλου έπεσαν στο έδαφος μιας στρατιωτικής εγκατάστασης στην περιοχή Μπριάνσκ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε αμέσως. Δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές», προσθέτει το υπουργείο.

Σημειώνεται ότι το Καράτσεφ δεν απέχει πολύ από το Μπριάνσκ ενώ απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ σημείωσε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS σε συνοριακές ρωσικές περιοχές είναι ένα σήμα ότι «το Κίεβο επιζητεί κλιμάκωση». «Ο πρόεδρος Πούτιν έχει προειδοποιήσει» είπε.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, το ουκρανικό RBC Ukraine, επικαλούμενο αξιωματούχο του εθνικού στρατού, μετέδωσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν το πρώτο τους χτύπημα σε περιοχή εντός του ρωσικού εδάφους με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS. Σύμφωνα με την πηγή του ουκρανικού πρακτορείου, το χτύπημα έπληξε μια στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Καράτσεφ στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας. «Πράγματι, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ATACMS για να πλήξει το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε σε ένα στόχο στην περιοχή Μπριάνσκ, ο οποίος χτυπήθηκε με επιτυχία», σημείωσε η πηγή.

Τι είναι γνωστό για το χτύπημα

Τη νύχτα της 19ης Νοεμβρίου, το 67ο οπλοστάσιο της Κύριας Διεύθυνσης Πυραύλων και Πυροβολικού του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας δέχθηκε επίθεση ενώ στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν βίντεο από ισχυρές πυρκαγιές στο σημείο.

Ukraine may have used an ATACMS missile to hit a target inside Russia. An ammunition depot in the Bryansk region was attacked last night. The 67th arsenal in Karachev was hit by what locals claim was a missile and not a drone. Geolocated at 53.1449695086295, 34.95100736498948 pic.twitter.com/KbaMllaldQ — raging545 (@raging545) November 19, 2024

Σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα Ukrainka Pravda, ακούστηκαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά στο οπλοστάσιο της Κύριας Διεύθυνσης Πυραύλων και Πυροβολικού του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πόλη Καράτσεφ της περιφέρειας Μπριάνσκ.

«Στην περιφέρεια Μπριάνσκ χτυπήθηκε το 67ο οπλοστάσιο της Κύριας Διεύθυνσης Πυραύλων και Πυροβολικού του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Περιείχε πυρομαχικά πυροβολικού, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών της Βόρειας Κορέας για τα συστήματά της, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (GAB), αντιαεροπορικούς πυραύλους και πυρομαχικά για πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων», δήλωσε νωρίτερα μέσω Telegram ο Andrii Kovalenko, Επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μπριάνσκ, Alexander Bogomaz, ισχυρίστηκε νωρίτερα ότι επρόκειτο για επίθεση με drone. Σύμφωνα με τον ίδιο «τα drones καταστράφηκαν και δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αποθήκη αυτή δέχεται επίθεση. Πριν από την τελευταία επίθεση, είχε δεχθεί επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τον Οκτώβριο. Τότε, το Κίεβο ανέφερε ότι τέτοιες επιθέσεις δημιουργούν υλικοτεχνικά προβλήματα στον εχθρό και μειώνουν τις επιθετικές του δυνατότητες.

«Τα πλήγματα στις αποθήκες πυρομαχικών των Ρώσων κατακτητών θα συνεχιστούν προκειμένου να σταματήσει η ένοπλη επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.

Карачев. 19.11.2024 відео звіт для ГУР момент детонації БК на 67-му Арсеналі ГРАУ🔥 pic.twitter.com/MroNzHCEXc — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) November 19, 2024

