Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Μουστάφα Φαλ

Τίτλοι τέλους έπεσαν το απόγευμα του Σαββάτου (20/06) στην πολυετή σχέση του Ολυμπιακού με τον Μουσταφά Φαλ.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 34χρονο Γάλλο σέντερ, ευχαριστώντας τον για τη μεγάλη προσφορά του στον σύλλογο.

Από το καλοκαίρι του 2021, όταν και έπιασε... λιμάνι, ο πολύπειρος ψηλός αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην «ερυθρόλευκη» ρακέτα, όντας εκ των βασικών «πυλώνων» της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Από τους πιο αγαπητούς παίκτες του κόσμου των Πειραιωτών, ο Φαλ ολοκλήρωσε την παρουσία του στον Ολυμπιακό κατακτώντας μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 Κύπελλα και 4 Super Cup.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις δύο παιχνίδια Ευρωλίγκας, λόγω του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη με την ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο στους τελικούς της Stoiximan GBL του 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μουστάφα Φαλ.

Από το καλοκαίρι του 2021, που ο Γάλλος σέντερ φόρεσε τα ερυθρόλευκα, συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, κατακτώντας τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Super Cup και την Ευρωλίγκα του 2026. Ξεχωριστή στιγμή της πορείας του αποτέλεσε η ανάδειξή του σε MVP των τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος το 2023.

Όμως, ο Μουστάφα Φαλ δεν κέρδισε μόνο τίτλους... Κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στους τελικούς του Ελληνικού πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 2025 και τον κράτησε εκτός δράσης σχεδόν ολόκληρη τη φετινή σεζόν, παρέμεινε μαχητής, δείχνοντας καθημερινά τον χαρακτήρα και τη δύναμη που τον διακρίνουν.

Μους σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής σου».



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