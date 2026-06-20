Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Ο στρατός έλαβε εντολή να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Ο στρατός «έλαβε επικαιροποιημένες οδηγίες από τα πολιτικά κλιμάκια για κατάπαυση του πυρός», σημείωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Στρατός Ισραήλ

Ένας αξιωματικός του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο «τις αμυντικές ενέργειές του» στην περιοχή.

Ο στρατός «έλαβε επικαιροποιημένες οδηγίες από τα πολιτικά κλιμάκια για κατάπαυση του πυρός», σημείωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «δεν πραγματοποιούν επιθετικά πλήγματα» αλλά επιχειρούν «αμυντικά» εντός της λωρίδας του εδάφους του νότιου Λιβάνου που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή. Το Ισραήλ αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας» την περιοχή αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Λίβανος Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark

Απόρρητο