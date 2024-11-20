Η άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα με τη σειρά της νομοσχέδιο που απαγορεύει την προώθηση του τρόπου ζωής χωρίς παιδιά, με φόντο τη δημογραφική κρίση στη Ρωσία η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Το νομοσχέδιο αυτό, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τους γερουσιαστές, είχε υιοθετηθεί στις 12 Νοεμβρίου από την Κρατική Δούμα (κάτω βουλή).

Ο νόμος αυτός εντάσσεται στην υπερσυντηρητική στροφή που έχει κάνει η ρωσική κυβέρνηση σε κοινωνικά θέματα, υπό την προτροπή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με βάση το νομοσχέδιο τα φυσικά πρόσωπα που προωθούν έναν τρόπο ζωής χωρίς παιδιά θα κινδυνεύουν με πρόστιμο 400.000 ρουβλιών (περίπου 4.000 ευρώ) και οι δημόσιοι λειτουργοί με διπλάσιο πρόστιμο. Στα νομικά πρόσωπα θα μπορούν να επιβάλλονται πρόστιμα έως 5 εκατ. ρούβλια (47.000 ευρώ).

Πολιτικοί και θρησκευτικοί αξιωματούχοι θεωρούν την υπεράσπιση των «παραδοσιακών» αξιών ως επέκταση της μάχης της Ρωσίας κατά της Δύσης, την οποία κατηγορούν για ηθική «κατάπτωση».

Ο νόμος έχει στόχο να αντιμετωπίσει τη μεγάλη δημογραφική μείωση που παρατηρείται στη Ρωσία, την οποία ο Πούτιν δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει εδώ και σχεδόν 25 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία.

Οι γερουσιαστές ενέκριναν επίσης σήμερα νόμο που απαγορεύει την υιοθεσία παιδιών που έχουν γεννηθεί στη Ρωσία από πολίτες χωρών όπου επιτρέπεται η φυλομετάβαση, κάτι που απαγορεύεται στη Ρωσία.

Ήδη από το 2013 η Μόσχα έχει απαγορεύσει την υιοθεσία παιδιών από αλλοδαπά ομόφυλα ζευγάρια ή από ανύπανδρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

