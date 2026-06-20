Μερικές εκατοντάδες άνθρωποι, που ήθελαν να καταγγείλουν την καταστολή και τις εκτελέσεις στο Ιράν, συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Παρίσι, μολονότι τους είχε απαγορευτεί να διαδηλώσουν, ανακοίνωσε η αστυνομία, που έκανε λόγο για 20 συλλήψεις.

Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στο κέντρο της πόλης, αψηφώντας την απαγόρευση που εκδόθηκε χθες και επικυρώθηκε σήμερα το πρωί από τα διοικητικά δικαστήρια. Η διαδήλωση απαγορεύτηκε με το σκεπτικό ότι υπήρχε «σοβαρός κίνδυνος συγκρούσεων» με Ιρανούς φιλομοναρχικούς ή με πρόσωπα που στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Η αστυνομία διέλυσε το πλήθος, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού, είπε ο Αφσίν Αλαβί, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ιρανικής Αντίστασης (CNRI), της πολιτικής βιτρίνας της Οργάνωσης των Μουτζαχεντίν του Ιρανικού Λαού (OMPI ή MEK), που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την Τεχεράνη. Το CNRI ήταν από τους διοργανωτές της συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με τον Αλαβί, περίπου 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Ζητήσαμε από τους διαδηλωτές να μην έρθουν και να περιμένουν την απόφαση του Εφετείου. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους πάντες και έφτασαν λεωφορεία σχεδόν από παντού στην Ευρώπη», ισχυρίστηκε.

Γύρω στο μεσημέρι, μερικές εκατοντάδες άνθρωποι, κρατώντας κίτρινες σημαίες και φωτογραφίες εκτελεσμένων Ιρανών, περικυκλωμένοι από τους αστυνομικούς, φώναζαν συνθήματα όπως «Ούτε σάχης, ούτε μουλάδες», «Κάτω η δικτατορία στο Ιράν» και «Γαλλική κυβέρνηση, ντροπή σου». Μια διαδηλώτρια, η Σοκουλέχ Ματζντ, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στράφηκαν κατά της Γαλλίας επειδή πιστεύουν ότι «καταπάτησε όλες τις αξίες της» με την απαγόρευση της διαδήλωσης. «Δεν είμαστε εμείς οι τρομοκράτες, οι μουλάδες είναι, αλλά εμποδίζουν εμάς να διαδηλώσουμε για να καταγγείλουμε τις εκτελέσεις στο Ιράν», τόνισε.

Η διαδήλωση οργανώθηκε από τη συλλογικότητα «Φωνή του Ιράν» που περιλαμβάνει συλλόγους της ιρανικής διασποράς και γαλλικές και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως την Ένωση Ιρανών Γυναικών στη Γαλλία και την Επιτροπή Υποστήριξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν. Οι διοργανωτές ήλπιζαν να συγκεντρώσουν στο Παρίσι 100.000 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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