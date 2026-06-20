Στα βιβλία της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπήκε ο Μάνουελ Νόιερ. Ο 38χρονος έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας σε συμμετοχές με την παρουσία του στην αναμέτρηση της Γερμανίας απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού για τη 2η αγωνιστική.

Συγκεκριμένα, ο Νόιερ έφτασε τις 22 συμμετοχές και ξεπέρασε τον Ούγκο Γιορίς, ο οποίος είχε μία λιγότερη με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας.

Ο Μάνουελ Νόιερ έχει αγωνιστεί σε πέντε Μουντιάλ με τη Γερμανία, (2010, 2014, 2018, 2022, 2026) καταφέρνοντας να κατακτήσει το τρόπαιο το 2014 απέναντι στην Αργεντινή.

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