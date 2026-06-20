Σερβία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Νόβι Σαντ ζήτησαν πρόωρες εκλογές

Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σήμερα στην πόλη Νόβι Σαντ της Σερβίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο 16 ανθρώπων το 2024, μετά την κατάρρευση ενός στεγάστρου σιδηροδρομικού σταθμού. Οι διαδηλωτές είχαν ως κύριο αίτημά του την παραίτηση της κυβέρνησης και την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές.

Οι αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν σε όλη τη Σερβία μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, κλονίζοντας την 13χρονη διακυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος.

Διαδηλωτές, η αντιπολίτευση και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχυρίζονται ότι η τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό ήταν ένδειξη ευρύτερης κακοδιαχείρισης κατασκευαστικών έργων από την κυβέρνηση και διαφθοράς.

Στο Νόβι Σαντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, χιλιάδες διαδηλωτές φώναζαν «Νίκη» και αποδοκίμαζαν τον Βούτσιτς και το SNS. Πολλοί κρατούσαν πανό και φορούσαν μπλουζάκια που έγραφαν «Οι φοιτητές κερδίζουν».

Ακτιβιστές από το φοιτητικό κίνημα λένε ότι θέλουν να αμφισβητήσουν τον Βούτσιτς και το SNS στις επερχόμενες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Και οι δύο εκλογικές διαδικασίες έχουν οριστεί για το 2027, αλλά ο Βούτσιτς έχει δηλώσει ότι μπορεί να τις προκηρύξει νωρίτερα. «Χωρίς ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, όλα τα άλλα είναι κενά λόγια», δήλωσε στο πλήθος η Σάνια Μπέλιτς, καθηγήτρια πανεπιστημίου από το Νόβι Σαντ.

Διαδηλωτές και ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν επίσης τον Βούτσιτς και κυβερνητικούς αξιωματούχους για νοθεία εκλογών, βία κατά αντιπάλων, καταστολή της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, διαφθορά και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Ο Βούτσιτς και οι σύμμαχοί του αρνούνται τους ισχυρισμούς.

Σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση που συνέπεσε με τη συγκέντρωση στο Νόβι Σαντ, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι οι υποστηρικτές του θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 27 Ιουνίου. «Τους καλώ να μην δείχνουν θυμό προς κανέναν... αλλά να συγκεντρωθούν υπό τη σερβική σημαία», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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