Σχεδόν 11.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στο Κουρσκ ως μέρος της αερομεταφερόμενης μονάδας και των πεζοναυτών της Ρωσίας, με ορισμένους να συμμετέχουν ήδη σε μάχες στον πόλεμο της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ένας νοτιοκορεάτης βουλευτής επικαλούμενος την υπηρεσία κατασκοπείας της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες Τρίτη ότι ο αριθμός των βορειοκορεατικών στρατευμάτων που είναι διαθέσιμοι για ανάπτυξη στη Ρωσία «μπορεί να αυξηθεί σε 100.000».

Η Βόρεια Κορέα έχει επίσης στείλει επιπλέον όπλα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινούμενων οβίδων και πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων, δήλωσε στους δημοσιογράφους το μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής πληροφοριών Lee Seong-kweun, επικαλούμενη την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS).

Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα αυτόν τον μήνα ήταν ασυνήθιστη από άποψη πρωτοκόλλου και πιθανότατα ξεπέρασε την ανταλλαγή χαιρετισμών για να καλύψει πιο σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής επίσκεψης στη Ρωσία του Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε το μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής πληροφοριών, Παρκ Σουν-γουόν , επικαλούμενο το NIS.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι εξακολουθεί να αξιολογεί τον αριθμό των απωλειών βορειοκορεατικών στρατευμάτων και τις λεπτομέρειες των επιχειρήσεων τους, σύμφωνα με τον Lee Seong-kweun και τον Park Sun-won, οι οποίοι ενημερώθηκαν από την NIS.

