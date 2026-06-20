Μουντιάλ 2026: Άστραψε και βρόντηξε η Ολλανδία, συνέτριψε 5-1 την Σουηδία

Η Ολλανδία συνέτριψε 5-1 για τον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και στην πραγματικότητα προκρίθηκε ήδη στη φάση των «32». Δύο γκολ ο Μπρόμπεϊ, δύο ο Γκάπκο και ένα ο Σάμερβιλ για τους θριαμβευτές, το γκολ της τιμής ο Ελάνγκα για τους Σκανδιναβούς.

Ένα αποτέλεσμα που μπορεί να κριθεί και ως... πλασματικό, αφού, ναι μεν η Ολλανδία πραγματοποίησε πολύ καλή επιθετική εμφάνιση, ωστόσο, και οι Σκανδιναβοί είχαν ουκ ο λίγες καλές ευκαιρίες να πετύχουν ακόμη περισσότερα τέρματα. Χαρακτηριστικό ήταν πως οι «οράνιε» είχαν 11 τελικές, επτά εκ των οποίων πήγαν στον στόχο!

Ο Μπρόμπεϊ με δύο γκολ «καρμπόν» στο 6ο και 17ο λεπτό έγραψε το 2-0 του ημιχρόνου, με τον μεσοεπιθετικό της Λίβερπουλ να παίρνει την σκυτάλη και να κάνει το 4-0 στο ξεκίνημα της επανάληψης (47', 54'), προτού ο Άντονι Ελάνγκα μειώσει στο 58ο λεπτό. Τον τελευταίο λόγο τον είχε ο Σάμερβιλ στο 89ο λεπτό.

Το ματς:

Αναγνωστικά ήταν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με την Ολλανδία να παίρνει εξ αρχής τον έλεγχο της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τη Σουηδία από τη δική της πλευρά να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα ανασταλτικά της καθήκοντα και στο να κλείνει τους διαδρόμους προς την εστία του Νόρντφελντ.

Η τακτική προσέγγιση των δύο ομάδων πήγε... περίπατο μόλις στο 6ο λεπτό, όταν και οι «οράνιε» ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ στην πρώτη φάση του αγώνα! Συγκεκριμένα το σύνολο του Ρόναλντ Κούμαν αναπτύχθηκε υπέροχα από τα αριστερά σε μια φάση που ξεκίνησε από τα πόδια του κίπερ, Φερμπρούγκεν, με τον Χάκπο να κάνει το γύρισμα στην μικρή περιοχή και τον Μπρόμπεϊ να σκοράρει από κοντά για το 1-0!

Η κυριαρχία των «οράνιε» και ο... διπλός Μπρόμπεϊ

Δευτερόλεπτα μετά το προβάδισμα των τυπικά γηπεδούχων, οι Σκανδιναβοί έφτασαν μια... ανάσα από την γρήγορη απάντηση, όταν ο Γκιόκερες από πλάγια θέση είδε τον Φερμπρούγκεν να βγάζει δύσκολα το συρτό σουτ και να παραχωρεί κόρνερ. Αυτή ήταν και η μοναδική «αντίδραση» της ομάδας του Γκρέιαμ Πότερ, αφού η Ολλανδία συνέχισε να κυριαρχεί απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο του «NRG Stadium», διατηρώντας την κατοχή της μπάλας κοντά στο 70%!

Έτσι λοιπόν, η Ολλανδία δεν άργησε να πάρει αυτό που δικαιούτο και να βρει και δεύτερο τέρμα στο ματς. Στο 17ο λεπτό ο Ντάμφρις έβγαλε μια όμορφη μπαλιά-ξυράφι από τα δεξιά, με τον Μπρόμπεϊ να πετάγεται στην «καρδιά» της αντίπαλης περιοχής και με προβολή να γράφει το 2-0 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα!

Αφυπνίστηκαν οι Σκανδιναβοί

Στη συνέχεια, οι Ολλανδοί, με την ψυχολογία στα ύψη, συνέχισαν να πιέζουν τη Σουηδία και να ψάχνουν με αξιώσεις ένα τρίτο γκολ. Όλα αυτά μέχρι και τη μικρή διακοπή ενυδάτωσης των παικτών, αφού, από εκείνο το σημείο και μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου, οι Σκανδιναβοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Στο 29ο λεπτό ο Αγιάρι τα χάλασε στο κοντρόλ με το στήθος και σπατάλησε μοναδική ευκαιρία, για να έρθει ο Γκιόκερες στο 33' και το 37' να απειλήσει από πλεονεκτική θέση.

Η πίεση των τυπικά φιλοξενούμενων συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των «οράνιε», με τον Αγιάρι να αγγίζει το γκολ στο 41ο λεπτό, όταν το σουτ που επιχείρησε από τα όρια της περιοχής πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία. Τέσσερα λεπτά μετά, η Σουηδία σκόραρε με κεφαλιά του Λαγκερμπιέλκε έπειτα από εκτέλεση φάουλ, τέρμα που τελικώς ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου η Ολλανδία χρειάστηκε τον... ήρωα, Φερμπρούγκεν, με τον κίπερ της Μπράιτον να σταματά σωτήρια τους Γκιόκερες και Αγιάρι!

Καυτή «οράνιε» εκκίνηση στην επανάληψη

Με γκολ... από τα αποδυτήρια ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, καθώς η Ολλανδία σε μια φάση «καρμπόν» με τα γκολ του Μπρόμπεϊ, βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα για το 3-0 μόλις στο 47ο λεπτό με προβολή του Χάκπο από τη δεύτερη ασίστ του Ντάμφρις στο ματς! Το σύνολο του Ρόναλντ Κούμαν συνέχισε με... σπασμένα φρένα και επτά λεπτά αργότερα έδωσε διαστάσεις θριάμβου στο σκορ! Ο μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ ντύθηκε... Μπρόμπεϊ και πέτυχε και εκείνος ντοπιέτα, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ σε μια γρήγορη αντεπίθεση των Ολλανδών για το 4-0!

Παρά την έκταση του σκορ και το σοκ που υπέστησαν με τα δύο γρήγορα τέρματα των Ολλανδών, οι Σκανδιναβοί δεν τα παράτησαν. Αντιθέτως, βρήκαν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα στο 58ο λεπτό, με τον Ελάνγκα να πλασάρει ιδανικά τον Φερμπρούγκεν στην κόντρα επίθεση και να γράφει το 4-1, με τον μεσοεπιθετικό της Νιούκαστλ να μετρά μόλις τρία λεπτά στον αγωνιστικό χώρο.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα το ματς «έσβησε», με τη Σουηδία να ήταν η μοναδική ομάδα που έψαχνε με περισσότερες αξιώσεις το γκολ, κυρίως με τις ατομικές ενέργειες των Ίσακ και Αγιάρι. Εν τέλει, εκείνοι που βρήκαν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα ήταν οι «οράνιε» με τον Σάμερβιλ να πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ στην κόντρα στο 89ο λεπτό για το τελικό 5-1!

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούγκεν - Ντάμφρις, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φαν Χέκε - Ρέιντερς (59' Τελ), Ντε Γιονγκ (59' Κούπμαϊνερς), Χράφενμπερχ - Χάκπο (90' Χάκπο), Μάλεν (46' Σάμερβιλ), Μπρόμπεϊ (72' Ντεπάι).

Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Νόρντφελντ - Λίντελοφ, Χίεν, Λαγκερμπιέλκε, Γκούντμουνσον (90+3' Στρουντ), Μπέρνχαρντσον (55' Ελάνγκα) - Αγιάρι (81' Άλι), Κάλστρομ (55' Ζένελι), Νίγκρεν (55' Μπέργκβαλ) - Ίσακ, Γκιόκερες.



Η βαθμολογία του 6ου ομίλου:

1. Ολλανδία 4 (7-3)

2. Σουηδία 3 (6-6)

3. Ιαπωνία 1 (2-2)

4. Τυνησία 0 (1-5)

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα

1η αγωνιστική

Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2

Σουηδία-Τυνησία 5-1

2η αγωνιστική:

Ολλανδία – Σουηδία 5-1

21/6, 7:00 Τυνησία – Ιαπωνία

3η αγωνιστική:

26/6 02:00 Τυνησία – Ολλανδία

26/6 02:00 Ιαπωνία – Σουηδία

Πηγή: skai.gr

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