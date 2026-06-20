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Με τον πρωθυπουργό και τον στρατάρχη Μουνίρ στην Ελβετία η αντιπροσωπεία του Πακιστάν

Οι συνομιλιες σε τεχνικό επίπεδο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν θα ξεκινήσουν την Κυριακή (21/6) στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας

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Σεχμπάζ Σαρίφ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του στρατού, στρατάρχης Σάιντ Ασίμ Μουνίρ, θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες τεχνικού επιπέδου που θα πραγματοποιηθούν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας στις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού το Σάββατο.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση, μαζί με μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Πακιστάν ΗΠΑ Ελβετία Ιράν
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