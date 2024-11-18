Τι θα γίνει αν ξεσπάσει πόλεμος; Η Σουηδία άρχισε από σήμερα την αποστολή πέντε εκατομμυρίων φυλλαδίων στους κατοίκους της χώρας, προτρέποντάς τους να προετοιμαστούν για μια πιθανή σύρραξη, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες απέναντι στα ρωσικά στρατεύματα.

Από την έναρξη του πολέμου αυτού, η Στοκχόλμη καλεί τους Σουηδούς να προετοιμαστούν, τόσο ψυχολογικά όσο και πρακτικά, για την πιθανότητα μιας σύγκρουσης, δεδομένου ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη Ρωσία. Η γειτονική Φινλανδία από την πλευρά της έχει φτιάξει έναν ιστότοπο που παρέχει παρόμοιες συμβουλές στους πολίτες της ώστε να είναι προετοιμασμένοι.

Οι δύο χώρες εγκατέλειψαν την πολυετή ουδετερότητά τους και εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022.

Το σουηδικό φυλλάδιο, που τιτλοφορείται «Σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου» περιέχει πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, φυσικών καταστροφών και κυβερνοεπιθέσεων. Αναφέρει πού βρίσκονται τα πυρηνικά καταφύγια, τι είδους τρόφιμα θα πρέπει να επιλέξουν οι κάτοικοι και ποιες είναι οι πηγές αξιόπιστων πληροφοριών. Στις 32 σελίδες του περιγράφει, με τη βοήθεια απλών σκίτσων, τις απειλές που αντιμετωπίζει η Σουηδία και δίνει συμβουλές για την αποθήκευση νερού και τροφίμων.

Τέτοια φυλλάδια έχουν σταλεί στους Σουηδούς πέντε φορές (συμπεριλαμβανομένης και της τωρινής, αναθεωρημένης έκδοσης) μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προηγούμενη αποστολή των φυλλαδίων, το 2018, είχε προκαλέσει αίσθηση αφού ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο από το 1961, εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου.

Τον Μάρτιο, η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας κάλεσε τις αρχές και τα τραπεζικά ιδρύματα να διευκολύνουν τη χρήση μετρητών, φοβούμενη ότι οι υπηρεσίες θα παρέλυσαν σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου σε μια χώρα όπου οι συναλλαγές γίνονται σχεδόν αποκλειστικά με κάρτες.

Η στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο είναι προτεραιότητα για τη Σουηδία η οποία επαναλαμβάνει ότι ένας πόλεμος δεν μπορεί να αποκλειστεί, δεδομένης της ρωσικής απειλής. Προειδοποιώντας τον πληθυσμό, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Καρλ-Όσκαρ Μπόχλιν δήλωσε τον Ιανουάριο ότι «θα μπορούσε να υπάρξει πόλεμος στη Σουηδία». Τη δήλωση αυτή επανέλαβε μερικές ημέρες αργότερα ο πρώην διοικητής των ενόπλων δυνάμεων Μίκαλε Μπιντέν, προτρέποντας τους Σουηδούς «να προετοιμαστούν ψυχολογικά για έναν πόλεμο».

Μολονότι η Σουηδία στέλνει συχνά στρατιώτες της σε ειρηνευτικές αποστολές, η χώρα δεν έχει εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση από την εποχή των ναπολεόντειων πολέμων. Η μη κυβερνητική οργάνωση για τα δικαιώματα των παιδιών Bris κατέγραψε, μετά τις προειδοποιήσεις αυτές, αύξηση των κλήσεων στην τηλεφωνική γραμμή της για επείγοντα περιστατικά από παιδιά που ανησυχούσαν για έναν πιθανό πόλεμο.

Τις δύο επόμενες εβδομάδες θα σταλούν στους Σουηδούς 5,2 εκατομμύρια φυλλάδια, τα οποία είναι επίσης διαθέσιμα στο διαδίκτυο στα αραβικά, τα φαρσί, τα ουκρανικά, τα πολωνικά τα σομαλικά και τα φινλανδικά. Στο φυλλάδιο δεν αναφέρονται ονομαστικά ούτε η Ουκρανία, ούτε η Ρωσία όμως τονίζεται ότι η στρατιωτική απειλή σε βάρος της Σουηδίας έχει αυξηθεί. «Πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο, μια ένοπλη επίθεση», αναφέρεται.

Η κυβέρνηση της Φινλανδίας, μιας χώρας που έχει σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, έθεσε από σήμερα στη διάθεση των πολιτών έναν ιστότοπο με συμβουλές ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

