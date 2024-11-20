Επίθεση κατά των ΗΠΑ, εξαπέλυσε σήμερα, Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος δήλωσε ότι αντιτίθεται στην απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να επιτεθεί στη Ρωσία, επειδή μια τέτοια ενέργεια θα πυροδοτήσει τη σύγκρουση στην περιοχή, ανέφερε την Τετάρτη το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk.

Τέτοιες εξελίξεις μπορεί να φέρουν την περιοχή και τον κόσμο στα πρόθυρα ενός μεγαλύτερου πολέμου και τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θα πρέπει να διατηρήσουν αυτοσυγκράτηση, φέρεται να είπε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση του από τη Βραζιλία όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της G20.

Για τη Συρία

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία είναι προετοιμασμένη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να αποσύρουν στρατεύματα από τη βόρεια Συρία.

Στη συνέντευξή του ο Ερντογάν είπε ότι η ασφάλεια της Τουρκίας αποτελεί πρωταρχική σημασία και ότι διεξάγει συνομιλίες με τη Ρωσία για το θέμα της Συρίας.

Για το νέο υπουργικό συμβούλιο των ΗΠΑ

Σχολιάζοντας τα πρόσωπα που έχει επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν σχολίασε ότι «πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί» και υπογράμμισε ότι η χώρα κάνει βήματα «σύμφωνα με συγκεκριμένα βήματα και κάνουμε τις προετοιμασίες μας σύμφωνα με όλες τις πιθανότητες».

«Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε τις σχέσεις μας πάνω σε προκαταλήψεις. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ευαίσθητοι εδώ. Αν και ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι θα τερματίσει τους πολέμους, είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε τη νέα εποχή. Θα δούμε ποια θα είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη Μέση Ανατολή κατά την εποχή του Τραμπ όταν ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του. Θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ στο πλαίσιο των συμφερόντων της χώρας μας τη νέα περίοδο. Φυσικά, αναλύουμε ποιοι είναι στο υπουργικό συμβούλιο του κ. Τραμπ και το στυλ προσέγγισής τους και αναλόγως κάνουμε τις προετοιμασίες μας. Για εμάς δεν είναι ασήμαντο τι έλεγαν και τι σκέφτονταν οι άνθρωποι πριν έρθουμε στην εξουσία. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι τι θα κάνουν μετά την ανάληψη της ευθύνης της εξουσίας. Κάνουμε τα βήματά μας σύμφωνα με συγκεκριμένα βήματα και κάνουμε τις προετοιμασίες μας σύμφωνα με όλες τις πιθανότητες. Θέλουμε να πιστεύουμε στη ρητορική του κ. Τραμπ για τον τερματισμό των πολέμων και περιμένουμε να κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Αμερική, ενεργώντας με την προσέγγιση του τερματισμού των πολέμων, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο κλίμα για τον ειρηνικό τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή μας. Αυτό είναι το πιο φυσικό μας δικαίωμα. Ελπίζουμε ότι θα γίνουμε μάρτυρες των εξελίξεων σύμφωνα με τις θετικές μας προσδοκίες και θα εξαλείψουμε ένα προς ένα τα προβλήματά μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

