Ο Μερτ Μουλντούρ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τουρκία και την Παραγουάη, με την ήττα 1-0 να σημαίνει τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας του από τη συνέχεια του Μουντιάλ 2026.

Ο διεθνής αμυντικός κατέρρευσε συναισθηματικά στον αγωνιστικό χώρο, βλέποντας την προσπάθεια της Τουρκίας να ολοκληρώνεται άδοξα έπειτα από δύο διαδοχικές ήττες στον 4ο όμιλο.

Η εικόνα του Μουλντούρ με δάκρυα στα μάτια αποτύπωσε πλήρως την απογοήτευση των Τούρκων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι μπήκαν στη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες, αλλά δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ομίλου.

Δείτε βίντεο:

🚨 WATCH: Emotional scenes as Mert Müldür is left in tears after Türkiye were knocked out of the FIFA World Cup 2026. 🇹🇷💔https://t.co/FB41yQzEvi — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 20, 2026

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