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Ξέσπασε σε κλάματα ο Μερτ Μουλντούρ μετά τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το Μουντιάλ

Ο Μερτ Μουλντούρ δεν άντεξε μετά την ήττα της Τουρκίας από την Παραγουάη και ξέσπασε σε κλάματα, βλέποντας το όνειρο του Μουντιάλ να τελειώνει πρόωρα

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Μουλντούρ

Ο Μερτ Μουλντούρ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τουρκία και την Παραγουάη, με την ήττα 1-0 να σημαίνει τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας του από τη συνέχεια του Μουντιάλ 2026.

Ο διεθνής αμυντικός κατέρρευσε συναισθηματικά στον αγωνιστικό χώρο, βλέποντας την προσπάθεια της Τουρκίας να ολοκληρώνεται άδοξα έπειτα από δύο διαδοχικές ήττες στον 4ο όμιλο.

Η εικόνα του Μουλντούρ με δάκρυα στα μάτια αποτύπωσε πλήρως την απογοήτευση των Τούρκων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι μπήκαν στη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες, αλλά δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ομίλου.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Τουρκία Παραγουάη Μουντιάλ 2026
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