Ο στρατός της Δανίας επιβεβαίωσε σήμερα, Τετάρτη σε ανακοίνωσή του ότι βρίσκεται κοντά στο κινεζικό πλοίο χύδην φορτίου Yi Peng 3 και το παρακολουθεί το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος ακινητοποιημένο στα ανοικτά των ακτών της Δανίας.

Σουηδοί ερευνητές εξετάζουν τις κινήσεις του πλοίου μετά την αποκοπή δύο υποθαλάσσιων καλωδίων με πολλούς δυτικούς ηγέτες να υποψιάζονται πως είναι αποτέλεσμα δολιοφθοράς.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών, ανέφερε σήμερα, Τετάρτη ότι η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία είναι σε επαφή με Σουηδούς και Φινλανδούς ομολόγους που προσέφεραν τη βοήθειά τους.

Το Yi Peng 3, πέρασε κοντά από τα υποθαλάσσια καλώδια μεταξύ Φινλανδίας και Γερμανίας και Σουηδίας και Λιθουανίας τη στιγμή που και τα δύο υπέστησαν ζημιά μυστηριωδώς την Κυριακή και τη Δευτέρα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων.

BREAKING:



Looks like the Danish Navy has just boarded the Chinese bulk carrier Yi Peng near Denmark and is turning her back.



It’s the main suspect in the investigation into who cut two undersea telecom cables between Finland-Germany and Sweden-Lithuania.



🇨🇳🇩🇪🇫🇮🇸🇪🇱🇹 pic.twitter.com/uxJ1JHmBfs — Visegrád 24 (@visegrad24) November 19, 2024

Η Σουηδία τώρα «εξετάζει προσεκτικά» το Yi Peng 3 και τον ρόλο που θα μπορούσε να έπαιξε και στα δύο περιστατικά, είπε στους Financial Times μια πηγή που γνωρίζει την έρευνα.

Το πλοίο ταξίδευε από το Ust-Luga της Ρωσίας προς το Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου, μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, όταν το καλώδιο οπτικών ινών C-Lion1 μήκους 730 μιλίων, η μόνη τέτοια άμεση σύνδεση μεταξύ της Κεντρικής Ευρώπης στη Φινλανδία και ενός άλλου καλωδίου κόπηκε, προκαλώντας κάποιες διακοπές στο διαδίκτυο στη Λιθουανία.

Ένα σκάφος του πολεμικού ναυτικού της Δανίας φαίνεται να καταδίωξε το Yi Peng 3 το απόγευμα της Τρίτης.

Το Yi Peng 3 ανήκει στη Ningbo Yipeng Shipping, η οποία κατέχει ένα μόνο ακόμη σκάφος και εδρεύει κοντά στο λιμάνι Ningbo της ανατολικής Κίνας. Δεν ήταν άμεσα δυνατή η επικοινωνία με την εταιρεία για σχόλια.

Το περιστατικό έρχεται περίπου ένα χρόνο αφότου η άγκυρα ενός κινεζικού σκάφους προκάλεσε ζημιά σε αγωγό φυσικού αερίου της Βαλτικής μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας. Καμία χώρα δεν έχει επιβεβαιώσει εάν η ζημιά ήταν ατύχημα ή σκόπιμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.