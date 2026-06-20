Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το αεροσκάφος, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 400 εκατ. δολάρια, έχει ήδη υποστεί τις απαραίτητες μετατροπές από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του προέδρου των ΗΠΑ

«Μας αρέσει το baby blue, αλλά ήταν ώρα για αλλαγή», δήλωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι τα νέα χρώματα έχουν «πολύ καλύτερη» και «πιο κατάλληλη εμφάνιση»

Παρότι η ομοσπονδιακή νομοθεσία προβλέπει ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι μπορούν να αποδέχονται δώρα αξίας έως 480 δολαρίων, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι η αποδοχή του αεροσκάφους είναι νόμιμη

Με φόντο τη λάμψη ενός αεροσκάφους αξίας 400 εκατ. δολαρίων, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) παρουσίασε στην Κοινή Βάση Άντριους το νέο Boeing 747-8 που θα ενταχθεί προσωρινά στον στόλο του Air Force One.

Το πολυτελές τζετ, δωρεά της κυβέρνησης του Κατάρ προς το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, εγκαινιάζει μια νέα εποχή στις προεδρικές μετακινήσεις των ΗΠΑ που θα έχουν πλέον περισσότερο στυλ Τραμπ - κυρίως περισσότερη πολυτέλεια, χρυσό και λιγότερο παραδοσιακό γαλάζιο.

Το αεροσκάφος, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 400 εκατ. δολάρια, έχει ήδη υποστεί τις απαραίτητες μετατροπές από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, οι παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως ζητήματα ασφαλείας, επικοινωνιών αποστολής, υλικοτεχνικής υποστήριξης και προηγμένης τεχνολογίας, ενώ τυχόν απειλές που θα μπορούσαν να σχετίζονται με το προϋπάρχον αεροσκάφος έχουν «εξουδετερωθεί».

Ο Τραμπ, εμφανώς ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, το περιέγραψε ως «ιπτάμενο Λευκό Οίκο» και «το πιο πολυτελές αεροπλάνο στον κόσμο».

«Το αεροπλάνο αυτό μετατράπηκε σε έναν ιπτάμενο Λευκό Οίκο, με επίπεδο πολυτέλειας που κανείς δεν έχει ξαναδεί», δήλωσε, επαινώντας την ποιότητα των ξύλινων επενδύσεων, των υλικών και των κινητήρων. «Όταν το δείτε, δεν θα το πιστεύετε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας δημοσίως τον εμίρη του Κατάρ.

Αισθητική ρήξη με την παράδοση

Το νέο αεροσκάφος σηματοδοτεί και αισθητική ρήξη με την παράδοση δεκαετιών. Το ανοιχτό γαλάζιο χρωματικό σχήμα, που είχε αρχικά συνδεθεί με την Τζάκλιν Κένεντι και χαρακτήριζε τα προεδρικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, αντικαθίσταται από έναν συνδυασμό navy μπλε, λευκού, κόκκινου και χρυσού.

«Μας αρέσει το baby blue, αλλά ήταν ώρα για αλλαγή», δήλωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι τα νέα χρώματα έχουν «πολύ καλύτερη» και «πιο κατάλληλη εμφάνιση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημαία στην ουρά του αεροσκάφους, η οποία πλέον εμφανίζεται με κυματισμό. «Πάντα είχαμε ένα ίσιο μικρό “μακαρόνι”, και ποτέ δεν μου άρεσε αυτό», σχολίασε.

Οι αλλαγές στο εξωτερικό του αεροσκάφους το φέρνουν αισθητικά πιο κοντά στο προσωπικό τζετ που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια ο Τραμπ. Στο εσωτερικό, ωστόσο, οι αλλαγές ήταν περιορισμένες, καθώς η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έδωσε έμφαση «στην αποστολή και όχι στην αισθητική». Η προηγούμενη διαρρύθμιση αρχηγού κράτους διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό, με δερμάτινα ανακλινόμενα καθίσματα, μπεζ αποχρώσεις σε τοίχους και χαλιά, χρυσά φωτιστικά και ξύλινες επενδύσεις. Μία από τις ορατές προσθήκες είναι οι ζώνες ασφαλείας με το προεδρικό έμβλημα.

Το καταριανό δώρο που προκάλεσε αντιδράσεις

Η δωρεά του Boeing 747-8 από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όταν έγινε γνωστή. Επικριτές και από τα δύο κόμματα των ΗΠΑ, ακόμη και ορισμένοι σύμμαχοι του Τραμπ, υποστήριξαν ότι η αποδοχή ενός δώρου τόσο μεγάλης αξίας από ξένη κυβέρνηση εγείρει σοβαρά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και ενδεχομένως συνταγματικότητας.

Παρότι η ομοσπονδιακή νομοθεσία προβλέπει ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι μπορούν να αποδέχονται δώρα αξίας έως 480 δολαρίων, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι η αποδοχή του αεροσκάφους είναι νόμιμη. Έχει επίσης δεσμευθεί ότι, μετά την αποχώρηση του Τραμπ από το αξίωμα, το αεροσκάφος θα δωριστεί στην προεδρική του βιβλιοθήκη.

Το νέο τζετ έρχεται να καλύψει ένα κενό στον στόλο του Air Force One, καθώς τα δύο Boeing 747-200B που χρησιμοποιούνται από το 1990 θεωρούνται πλέον γηρασμένα, ενώ τα δύο νέα VC-25B που ετοιμάζει η Boeing έχουν καθυστερήσει σημαντικά και δεν αναμένεται να παραδοθούν για περίπου δύο χρόνια.

Οι καθυστερήσεις αυτές είχαν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στον Τραμπ, ιδίως όταν ενημερώθηκε ότι τα νέα αεροσκάφη ίσως να μην είναι έτοιμα πριν από το τέλος της θητείας του, το 2029.

Τα δύο τροποποιημένα 747-200B, τα οποία μετέφεραν επί 35 χρόνια Αμερικανούς προέδρους σε όλο τον κόσμο -από τους δύο Τζορτζ Μπους έως τον Μπιλ Κλίντον, τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Τζο Μπάιντεν- θα επισκευαστούν και θα μετατραπούν σε μουσειακά εκθέματα, όπως αποκάλυψε ο Τραμπ. «Είναι σπουδαία αεροσκάφη, είναι σπουδαία ιστορία», ανέφερε.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι το νέο Boeing θα ξεκινήσει σύντομα δοκιμαστικές πτήσεις ένταξης σε υπηρεσία, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως «τελική εξέταση» για τις μετατροπές που έχουν γίνει. Μέχρι την παράδοση των νέων VC-25B από την Boeing, το καταριανό τζετ θα χρησιμοποιείται σε προσωρινή βάση για τις μετακινήσεις του προέδρου.

Ο Τραμπ ελπίζει να πετάξει με το νέο αεροσκάφος στο Όρος Ράσμορ πριν από την 4η Ιουλίου, στα 250ά γενέθλια των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ δήλωσε ότι θα ήθελε να το δει να πετά πάνω από το Καπιτώλιο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.

«Ένας κανονικός πρόεδρος θέλει να μένει μακριά από τα αεροσκάφη», ανέφερε. «Αλλά η χώρα μας πρέπει να εκπροσωπείται όπως της αρμόζει», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

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