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Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Ο Τεντόγλου «πέταξε» στα 8,36μ. με ρεκόρ αγώνων

Παραμένει σε καλή κατάσταση και βάζει πλώρη για το Πανελλήνιο ρεκόρ στο ανοιχτό στίβο, που τόσο καιρό ψάχνει - Σαρώνει τα μετάλλια, αλλά ψάχνει την επίδοση 

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Τεντόγλου

Με εντυπωσιακό τρόπο επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με άλμα στα 8.36 μέτρα που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης από την πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8.36 μ. με αντίθετο άνεμο -0,3 μ./δ., μετατρέποντας σε... περίπατο το υπόλοιπο της αναμέτρησης. 

Η επίδοση αυτή αποδείχθηκε αρκετή για την πρώτη θέση, καθώς κανένας από τους υπόλοιπους αθλητές δεν κατάφερε να πλησιάσει το άλμα του Έλληνα πρωταθλητή.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς, ο οποίος σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 8.19 μ. στην τελευταία του προσπάθεια, ενώ το χάλκινο πήρε ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8.04 μ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
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