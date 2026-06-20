Έντονη ανησυχία υπάρχει στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Σύμφωνα με τα τελευταία νέα, ο Ραφίνια έχει υποστεί τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο.

Μάλιστα, φαίνεται πως είναι αρκετά σοβαρός και αν επιβεβαιωθούν τα κακά μαντάτα, τότε ο σούπερ σταρ της «σελεσάο» και της Μπαρτσελόνα θα χάσει το υπόλοιπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα σενάρια, τότε ο Κάρλο Αντσελότι θα πρέπει να αναδιαμορφώσει τα πλάνα του, χάνοντας έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του ρόστερ του.

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