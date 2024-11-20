Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν απείλησε σήμερα ότι θα επιδιώξει να ανατρέψει την εύθραυστη κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ, αν δεν ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2025 οι ανησυχίες του κόμματός της, του Εθνικού Συναγερμού (RN), για το κόστος ζωής.

Η προειδοποίηση της Λεπέν διατυπώνεται ενώ ενδέχεται να δεχθεί η ίδια ένα σοβαρό πλήγμα, καθώς εισαγγελείς επιδιώκουν να της επιβληθεί υποχρεωτική πενταετής απαγόρευση συμμετοχής στη δημόσια ζωή λόγω του φερόμενου ως ρόλου της σε κατάχρηση κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Αν οι δικαστές καταδικάσουν την Λεπέν και επιβάλουν την αναφερόμενη ποινή, θα της απαγορευθεί η συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές του 2027, τις οποίες πολλοί πιστεύουν πως θα μπορούσε να κερδίσει.

Σύμφωνα με μερικούς αναλυτές, τα προβλήματα της Λεπέν με τη δικαιοσύνη μπορεί να επιταχύνουν τα σχέδιά της να ρίξει την κυβέρνηση.

«Δεν θα δεχθούμε να πληγεί και πάλι η αγοραστική δύναμη των Γάλλων. Αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή και, αν παραβιαστεί αυτή η κόκκινη γραμμή, θα ψηφίσουμε πρόταση μομφής», δήλωσε η Λεπέν μιλώντας στο ραδιοσταθμό RTL.

Ο Μπαρνιέ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα διαιρεμένο κοινοβούλιο, έχει προτείνει ένα σκληρό μέτρο -την επίκληση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος- για να περάσει χωρίς ψηφοφορία από τη βουλή το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό θα προκαλούσε αναπόφευκτα πρόταση μομφής, την οποία ο Εθνικός Συναγερμός και η αριστερά μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να ρίξουν την κυβέρνηση.

Η Λεπέν δήλωσε επίσης σήμερα ότι ο RN αντιτίθεται στην αύξηση του φορολογικού βάρους στα νοικοκυριά, τους επιχειρηματίες ή τους συνταξιούχους και ότι μέχρι στιγμής τα αιτήματα αυτά δεν καλύπτονται στον επικείμενο προϋπολογισμό.

Η Λεπέν έχει κάνει τις ανησυχίες για το κόστος ζωής βασικό στοιχείο της εκλογικής προσφοράς της, η οποία επικεντρωνόταν παραδοσιακά στο μεταναστευτικό ζήτημα και το ζήτημα της ασφάλειας. Οι φόβοι για πληθωρισμό βοήθησαν τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να νικήσει την Κάμαλα Χάρις αυτο το μήνα στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Όταν ερωτήθηκε σχετικά με την απειλή της Λεπέν, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό CNews: «Αυτοί που θα ανέτρεπαν την κυβέρνηση, θα στερούσαν τη χώρα από ένα προϋπολογισμό και θα δημιουργούσαν αταξία και χάος».

Η Λεπέν δήλωσε ακόμα σήμερα ότι ο RN θα ψήφιζε την πρόταση του ακροαριστερού κόμματος LFI κατά της μεταρρύθμισης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο συνταξιοδοτικό. Αριστεροί βουλευτές στην κάτω βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου έχουν δηλώσει πως θα καταθέσουν πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης.

Για να επιβιώσει η κυβέρνησή του, ο Μπαρνιέ χρειάζεται να απόσχει o RN από την ψηφοφορία.

Ενώ μερικοί βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού έχουν ήδη απειλήσει πως δεν θα συνεργασθούν, ο επικεφαλής του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά δήλωσε πως η απόφαση θα εξαρτηθεί από το αν το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού θα καλύπτει τα αιτήματά τους.

Πηγή: skai.gr

