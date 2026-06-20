Την έντονη καταδίκη της για την κατάσχεση έκτασης που ανήκει στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στη συνοικία Σιλουάν της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ εξέφρασε η Ιορδανία, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια του Ισραήλ «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ιορδανίας, πρέσβης Φουάντ αλ Ματζάλι, υπογράμμισε ότι η χώρα του απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε μονομερή, παράνομη και προκλητική ενέργεια που αποσκοπεί στην αλλαγή του υφιστάμενου ιστορικού και νομικού καθεστώτος της Ιερουσαλήμ και των ιερών της τόπων.

Ο ίδιος τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν διαθέτει κυριαρχία επί της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ ούτε επί των ισλαμικών και χριστιανικών ιερών προσκυνημάτων της πόλης», επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη θέση της Ιορδανίας ότι η ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους αποτελεί τη μοναδική οδό για μια δίκαιη και συνολική ειρήνη, καθώς και για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν τη Δευτέρα στην κατάληψη της επίμαχης έκτασης, απομακρύνοντας τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου από τον χώρο, κατάσχοντας εξοπλισμό, ξεριζώνοντας δέντρα και τοποθετώντας περίφραξη γύρω από την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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