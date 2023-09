Ασθενή ανάπτυξη και υψηλό πληθωρισμό βλέπει ο ΟΟΣΑ για τη Βρετανία Κόσμος 14:31, 19.09.2023 linkedin

Για το 2024 η πρόβλεψη αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, από 1% σε 0,8% ρυθμό ανάπτυξης - Χειρότερη επίδοση το ίδιο έτος θα έχει μόνο η Αργεντινή