Λετονία: Οι αρχές θα κλείσουν ένα από τα δύο συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία Κόσμος 14:19, 19.09.2023 linkedin

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την παράτυπη μετανάστευση, όπως μετέδωσε το λετονικό πρακτορείο ειδήσεων LETA και το δίκτυο LSM