Ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά συνομιλιών Χαμάς-μεσολαβητών σε «θετική ατμόσφαιρα»

Η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές – Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ – ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», μετέδωσε νωρίς σήμερα αιγυπτιακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Κατά το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας, πάντα ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα έφρασε και η αντιπροσωπεία του Ισραήλ.

Ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από το Al Jazeera του Κατάρ περιγράφει επίσης τη συνάντηση ως «θετική».

Όπως μεταδίδει το Reuters, Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, η Χαμάς παρουσίασε τη θέση της σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων και το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα. Η ισλαμιστική ομάδα εξέφρασε επίσης ανησυχίες για το εάν το Ισραήλ θα δεσμευτεί σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και σε συνολική αποχώρηση, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των μαχών και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Ωστόσο, κι ενώ η πρώτη σειρά συνομιλιών βρισκόταν σε εξέλιξη το βράδυ της Δευτέρας, ήχοι εκρήξεων από αεροπορικές επιδρομές ακούγονταν στην πόλη της Γάζας, υποδηλώνοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τους βομβαρδισμούς του.

