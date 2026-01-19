Ο bwin ΣΠΟΡ FM 94,6 στη μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού στο Champions League

Ο Ολυμπιακός δίνει τη μεγαλύτερη μάχη, μέχρι την επόμενη, στο Champions League, και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης.

Την Τρίτη (20/01) οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης και έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση.

Συντονιστείτε από νωρίς, για να μάθετε το πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στις 22:00 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε περιγραφή του Νίκου Σταματέλου.

Μετά το τέλος του ματς, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν την Τρίτη (20/01) στις 22:00. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

