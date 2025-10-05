Νετανιάχου: Αν η Χαμάς υπαναχωρήσει, τότε «θα δράσουμε»

Την ώρα που στο Ισραήλ υπήρχαν πληροφορίες ότι η Χαμάς θα ζητήσει την απελευθέρωση βαρυποινιτών αρχηγών της, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδειχνε συγκρατημένος σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για τους ομήρους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός περιορίστηκε να πει ότι «είναι πιθανό» η Χαμάς να συμφωνήσει να τους απελευθερώσει.

«Εάν δεν συμβεί αυτό, αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ είναι ότι θα υποστηρίξει πλήρως το Ισραήλ στην ανάληψη δυναμικής δράσης κατά της Χαμάς», προειδοποίησε ο Νετανιάχου μιλώντας στο Euronews, προσθέτοντας: «Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να το τελειώσουμε με τον εύκολο τρόπο και όχι με τον δύσκολο».

«Τώρα το βάρος πέφτει στη Χαμάς», διεμήνυσε ο Νετανιάχου.

Μετά την απελευθέρωση των ομήρων, η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς «θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Η Ευρώπη έχει «ουσιαστικά καταστεί εκτός συζήτησης» στην προσπάθεια απελευθέρωσης των ομήρων και τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, τόνισε δε ο Νετανιάχου.

«Η Ευρώπη ήταν απούσα επειδή η Ευρώπη ουσιαστικά υποχώρησε στην παλαιστινιακή τρομοκρατία, στις ριζοσπαστικές ισλαμιστικές μειονότητες μέσα της», υποστήριξε για τις χώρες που αναγνώρισαν ένα παλαιστινιακό κράτος τον περασμένο μήνα.

Ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ

Μεταβαίνει στην Αίγυπτο η ισραηλινή αντιπροσωπεία

Ο Νετανιάχου έδωσε επίσημα εντολή στη διαπραγματευτική του ομάδα να μεταβεί στην Αίγυπτο για συνομιλίες για τους ομήρους, σύμφωνα με το γραφείο του.

Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ θα ηγηθεί της ισραηλινής αντιπροσωπείας, αναφέρει ο πρωθυπουργός, αλλά δεν πρόκειται να πετάξει με την υπόλοιπη ομάδα.

Οι διαπραγματευτές, εκτός από τον Ντέρμερ, θα αναχωρήσουν τη Δευτέρα, και οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Σαρμ Ελ-Σέιχ, όχι στο Κάιρο, που ήταν η αρχική τοποθεσία.

«Έτοιμοι να ξαναρχίσουμε τις μάχες ανά πάσα στιγμή»

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ανακοίνωσε την Κυριακή στους διοικητές στη Γάζα ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να ξαναρχίσουν τις μάχες ανά πάσα στιγμή, καθώς ο στρατός έχει σταματήσει την επιθετική δραστηριότητα λόγω της πίεσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει εκεχειρία, αλλά υπάρχει μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση, το πολιτικό κλιμάκιο παίρνει τα εργαλεία και τα επιτεύγματα που έχετε επιφέρει μέσω στρατιωτικής δράσης και τα μεταφράζει σε πολιτικό επίτευγμα», είπε ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια περιοδείας στο δυτικότερο σημείο του Διαδρόμου Νετζαρίμ, νότια της πόλης της Γάζας, η οποία πρόσφατα ανακαταλήφθηκε από τον στρατό.

«Εάν η πολιτική προσπάθεια δεν ευοδωθεί, θα επιστρέψουμε για να πολεμήσουμε» προειδοποίησε, σύμφωνα με το Times of Israel.

Ο Ζαμίρ επισήμανε ότι «η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε εγρήγορση και προετοιμασμένοι για μάχη ανά πάσα στιγμή».

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε περισσότερους πολεμικούς στόχους. Δεν θα επιτρέψουμε στη Χαμάς να παραμείνει αήττητη ως κυβερνητικό και στρατιωτικό σύστημα στη Γάζα. Εάν χρειαστεί, θα αγωνιστούμε για να το πετύχουμε αυτό. Εάν επιτευχθεί συμφωνία, θα προετοιμαστούμε και θα διατηρήσουμε τον έλεγχο περιοχών που θα επιτρέψουν πλήρη επιχειρησιακή ευελιξία και την επιστροφή σε οποιοδήποτε μέρος [στη Γάζα] απαιτείται», πρόσθεσε.

«Ελπίζουμε να δούμε σύντομα και τους 48 ομήρους στα σπίτια τους. Αυτή είναι μια ηθική και εθνική επιταγή» σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Διάδρομο Νετζαρίμ, ο Ζαμίρ πραγματοποίησε επίσης μια άσκηση με δυνάμεις της 99ης Μεραρχίας, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή, με την προσομοίωση μιας επίθεση της Χαμάς σε ένα στρατιωτικό φυλάκιο ανακοίνωσαν οι IDF.

