Με έναν... χάρτη απάντησε ο Αμερικανός κωμικός Τζον Στιούαρτ στην εκπομπή του Daily Show στη δικαιολογία του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάληψη της Γροιλανδίας ότι «δεν θέλει οι ΗΠΑ να είναι γείτονες με τους Ρώσους».



Δείτε το καυστικό σχόλιο του Στιούαρτ στο 9:40

Στον χάρτη ο δημοφιλής κωμικός υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ συνορεύουν ήδη με τη Ρωσία μέσω της Αλάσκας. «Πού νομίζει ότι βρίσκεται η Αλάσκα σε ένα κουτί μαζί με τη Χαβάη;» διερωτάται σαρκαστικά.

Στη συνέχεια ο κωμικός αποδομεί ακόμη ένα, ασθενές η αλήθεια είναι, επιχείρημα του προέδρου των ΗΠΑ, ότι «δεν δέχεται να έχουν το νησί οι Δανοί επειδή έφθασαν εκεί με ένα πλοίο 500 χρόνια πριν», υπενθυμίζοντας ότι οι πρόγονοι των Αμερικανών έφθασαν στη νέα γη... πριν 500 χρόνια με πλοία. Επιχείρημα προς όφελος των ιθαγενών των ΗΠΑ δηλαδή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.