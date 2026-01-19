Ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 4 ώρες η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες από τα μπλόκα που δεν είχαν κατέβει στην Αθήνα στο προηγούμενο ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός φέρεται να ξεκαθάρισε στους αγρότες ότι δεν αλλάζει το πλαίσιο των ανακοινώσεων, περιορίζοντας τη συζήτηση στο τεχνικό μέρος, και δη την εφαρμογή των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την πλευρά τους δήλωσαν ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις απαντήσεις τις οποίες έλαβαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί και ότι αύριο (Τρίτη), θα αποφασιστούν στα μπλόκα το τι μέλλει γενέσθαι με τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα, δεν αποκλείστηκε κλιμάκωση, ακόμα και κάθοδο στην Αθήμα με τα τρακτέρ.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου:

«Είχαμε μία πολύωρη παραγωγική συζήτηση με τους εκπροσώπους των μπλόνων. Είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε όλα τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Συμφωνήθηκε να υπάρχουν εκπρόσωποι των μπλόκων στις επιτροπές για τις αποφάσεις. Εξετάσαμε τα ζητήματα που αφορούν το πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα. Το βασικό πλαίσιο έχει τεθεί, αλλά υπήρξε συζήτηση για επί μέρους θέματα και τον τρόπο εφαρμογής».

Πιο αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Τσιάρα:

«Είχαμε ευκαιρία αναλυτικής και παραγωγικη συζήτησης. Ήταν πολύωρη. Δώθηκε δυνατότητα να δούμε πάλι τα επιμέρους ζητήματα και τις λύσεις που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση. Συμφωνήσαμε να δούμε επιπλέον ζητήματα για κόστος παραγωγής, για ρεύμα, αφαίρεση ΕΦΚ στην αντλία. Και ζητήματα όπως ΑΤΑκ ΚΑΕΚ. Ζητήματα ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών και για αλιεία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία.

Συμφωνήθηκε να υπάρξει και συμμετοχή μπλόκων σε επιμέρους αντιπροσωπείες που δημιουργούνται. Θα γίνει συζήτηση για όλα ζητήματα και για το μέλλον. Πχ ΚΑΠ, μεγάλες συμφωνίες ΕΕ και τρίτων χωρών, μεγάλα αρδευτικά έργα, αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης και θεσμικά ζητήματα για ασυσταση αγροτικών επιμελητηρίων. Να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλα μαζί. Ήταν μία καλή και παραγωγική συζήτηση.

Εύχομαι και ελπίζω να πρυτανεύσει πλέον η κοινή λογική.

Για ρεύμα και πετρέλαιο ετέθησαν ζητήματα που άκουσε ο πρωθυπουργός και θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Το βασικό πλαίσιο έχει ήδη τεθεί. Αλλά περαιτέρω συζήτηση για τεχνικά ζητήματα έγινε, ναι. Όχι δεν θα υπάρξει αλλαγή στην τιμή ρεύματος. Καμία αλλαγή στα μέτρα. Υπήρξε συζήτηση να παίρνουν ρύθμιση και συνέπεις για λιγότερο από 12 μήνες. Να εκδίδονται σε πιο πολλές φορές οι λογαριασμοί. Μιλήσαμε επίσης για τον επανυπολογισμό των λίτρων που απαιτεί κάθε καλλιέργεια. Η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να το συζητήσει. Και στις συζητήσεις που θα γίνουν, δίνεται δυνατότητα και εκπρόσωποι μπλόκων να συμμετέχουν στις επιτροπές.

Προφανώς, το αν θα τελειώσουν με τα μπλόκα, είναι δική τους απόφαση. Είπα, ελπίζω να πρυτανεύσει η λογική. Και νομίζω ότι η ανάλυση από τον πρωθυπουργό έδωσε τη δυνατότητα στο σύνολο των εκπροσώπων, να κατανοήσουν ότι η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό τους και εξαντλεί κάθε περιθώριο για να τους στηρίξει.

Συναντήσεις θα γίνουν κι άλλες αν χρειαστείς. Εγώ έθεσα εαυτόν στη διάθεσή τους, ίσως και αύριο. Με τους κτηνοτρόφους θα γίνει ειδική συζήτηση την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα με τον πρωθυπουργό».

Οι βελτιώσεις που εξετάζει η κυβέρνηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση μετά τη συνάντηση με το δεύτερο γρουπ αγροτών εξετάζει τις εξής βελτιώσεις, κυρίως σε επίπεδο εφαρμογής όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί:

- Για το αγροτικό ρεύμα υπήρξε συζήτηση προκειμένου να παίρνουν τη ρύθμιση για τα 8,5 λεπτά και όσοι είναι συνέπεις λιγότερο από 12 μήνες.

- Για το πότε θα εκδίδονται οι λογαριασμοί ρεύματος

- Η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να συζητήσει τον επανυπολογισμό λίτρων που απαιτεί κάθε καλλιέργεια

- Στις συζητήσεις που θα γίνουν, δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των μπλόκων στις επιτροπές

Λίστα με 14 αιτήματα από τους αγρότες

Στη συνάντηση συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της ΑΑΔΕ. Από την πλευρά των αγροτών, η αντιπροσωπεία από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές παρουσίασε στον πρωθυπουργό λίστα με 14 αιτήματα.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους:

Ηλίας Αγγελακούδης

Γρηγόρης Γρουζίδης

Αποστόλης Βεσμελής

Γιάννης Τουρτούρας

Κώστας Σέφης

Ιορδάνης Φρονιμόπουλος

Δημήτρης Μηκές

Τάσος Χαλκίδης

Λάζαρος Ουζουνίδης

Βαγγέλης Μπέτσας

Γιάννης Καρναβίας

Κώστας Λιλικάκης

Κώστας Ζαρκάδουλας

Κώστας Παπαδάκης

Δημήτρης Παραμπάτης

Μπάμπης Τσιβίκας

Κώστας Δουρουμής

Παύλος Σπυρόπουλος

Θωμάς Μόσχος

Ιωάννης Κούτης

Χρήστος Τσέρνιος

Τάσος Γκιοργκίνης

Χάρης Σεσκλιώτης

Κώστας Λεονταράκης

Παναγιώτης Περράκης

Κώστας Τζέλλας

Γιάννης Τσιούτρας

Σωτήρης Γιαννακός

Σωκράτης Αλειφτήρας

Ρίζος Μαρούδας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.