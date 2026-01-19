Αποχώρησαν μεττά από 45 ημέρες οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από το μπλόκο που είχαν στήσει στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης κι έτσι σε λίγη ώρα αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία και το συγκεκριμένο τμήμα της οδού που οδηγεί προς Περαία και αεροδρόμιο «Μακεδονία».

«Φεύγουμε από το μπλόκο, αλλάζει μορφή ο αγώνας από εδώ και πέρα ενόψει και των επικείμενων συναντήσεων υπό την αντιπροεδρία της κυβέρνησης με τον κ. Χατζηδάκη, θα έχουμε ραντεβού για να λύσουμε και τα επιμέρους τεχνικά ζητήματα που ξεκινήσαμε με το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ κλπ. Ενόψει αυτών των συναντήσεων και του ραντεβού με τους κτηνοτρόφους το οποίο έρχεται την άλλη εβδομάδα αλλάζει μορφή ο αγώνας, φεύγουν τα τρακτέρ από το δρόμο και αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις. Περιμένουμε να εφαρμοστούν αυτά που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση για να μην ξαναείμαστε στον δρόμο» δήλωσε στο thestival.gr το μέλος της επιτροπής του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών, κ. Δημήτρης Τσιλιάς.

Τα τρακτέρ άρχισαν ήδη να αποχωρούν συντεταγμένα από το εν λόγω μπλόκο ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να καθαριστεί και να ανοίξει ο δρόμος.

«Ξεκινήσαμε και φεύγουμε, ουσιαστικά από εμάς ο δρόμος έχει ανοίξει» κατέληξε ο κ. Τσιλιάς.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια είχαν πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα και παρέμειναν στο μπλόκο ως ένδειξη συμπαράστασης στην σημερινή συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με εκπροσώπους μπλόκων από την Πανελλαδική Επιτροπή, η οποία και ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.