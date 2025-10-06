Ξεκίνησαν οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων διαπραγματευτών στην πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, σύμφωνα με τα αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι διαπραγματευτές εργάζονται για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με βάση το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, τονίζει το CNN.

Το BBC μετέδωσε νωρίτερα ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε στην Σαρμ Ελ Σέιχ. Παλαιστίνιοι και Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη «δημιουργία των συνθηκών» για μια πιθανή ανταλλαγή που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα για έναν αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων.

Αξιωματούχοι της Αιγύπτου και του Κατάρ πραγματοποιούν διαρκείς συναντήσεις με τα δύο μέρη προκειμένου να θεσπίσουν έναν μηχανισμό για την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας, ενώ οι ισραηλινές βομβαρδιστικές επιθέσεις συνεχίζονται σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας.

Αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο CNN οι συζητήσεις γίνονται χωρίς τη συμμετοχή του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο οποίος θεωρείται ο πιο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ντέρμερ θα συμμετάσχει εξ αποστάσεως αρχικά και αργότερα αυτή την εβδομάδα αναμένεται να συμμετάσχει αυτοπροσώπως αν διαπιστώσει ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά.

Στην Αίγυπτο αναμένεται να μεταβεί και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ.

Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι διαπραγματευτές της Χαμάς θα επιδιώξουν διευκρινίσεις σχετικά με τον μηχανισμό για την επίτευξη ανταλλαγής των εναπομεινάντων ομήρων - ζωντανών και νεκρών - με Παλαιστίνιους που κρατούνται στο Ισραήλ, καθώς και για την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και την εκεχειρία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ισλαμιστική οργάνωση αργά την Κυριακή.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους με ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους που κρατούνται από τις 7 Οκτωβρίου 2023, και η Χαμάς θα απελευθερώσει 48 ομήρους.

Ένα ακανθώδες ζήτημα που θα συζητηθεί εκτενώς θα είναι η ισραηλινή απαίτηση, η οποία αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο του Τραμπ να αφοπλιστεί η Χαμάς, όπως διευκρίνισε πηγή της Χαμάς στο Reuters. Ωστόσο, η οργάνωση έχει επιμείνει ότι δεν θα αφοπλιστεί εκτός εάν το Ισραήλ τερματίσει την κατοχή της και δημιουργηθεί ένα παλαιστινιακό κράτος.

Υπάρχουν επίσης, πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να συμφωνηθούν τις επόμενες ημέρες για να επιτύχει το σχέδιο. Οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του Ισραήλ δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος, και ακόμη πιο περίπλοκες είναι οι λεπτομέρειες της μεταβίβασης της διακυβέρνησης στη Γάζα, καθώς και ο σχηματισμός της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) για τη σταθεροποίηση του κατεστραμμένου θύλακα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Αίγυπτος είναι μεταξύ των χωρών που προτείνονται να διαδραματίσουν ρόλο στις ISF, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, αλλά «το τι σημαίνει αυτό» εξακολουθεί να υπόκειται σε διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε αξιωματούχος που μίλησε στο CNN. Οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο «έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες», τόνισε.

Η Χαμάς και το Ισραήλ συμφωνούν στα βασικά

Πάντως, η Χαμάς και το Ισραήλ έχουν συμφωνήσει στις βασικές αρχές του σχεδίου Τραμπ, αν και όχι στις βασικές λεπτομέρειες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αισιόδοξος, αφού κέρδισε την υποστήριξη αραβικών και δυτικών κρατών.

«Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σχέδιο Τραμπ είναι η πιο προηγμένη προσπάθεια μέχρι σήμερα για να σταματήσει ο πόλεμος.

Αν και το Ισραήλ έχει χαλαρώσει τις επιθέσεις του στη Γάζα τις τελευταίες ώρες που προηγήθηκαν των συνομιλιών για τη Γάζα, η Πολιτική Άμυνα της Γάζας ανέφερε ότι 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, μετά από ισραηλινές επιδρομές. Αυτό έρχεται σε μια στιγμή που ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι έπληξε έναν «αριθμό» στόχων ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Αίγυπτο.

