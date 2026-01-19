Το πόσο πολύτιμα θα ήταν τα ορυκτά σπάνιων γαιών της Γροιλανδίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτάται από το ποιον και πότε ρωτά κανείς. Με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επανέρχεται πρόσφατα στο ενδιαφέρον του να καταστήσει το νησί μέρος των ΗΠΑ, τα πλεονεκτήματα της Γροιλανδίας για την εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων πολλών σημαντικών ορυκτών κρίσιμων για τη σύγχονη τεχνολογία, έχουν ξανά βρεθεί στο επίκεντρο της γεωπολιτικής σημασίας.

Σε συνέντευξή του στο The Hill αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι η αμερικανική επιδίωξη της Γροιλανδίας «έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια και τα κρίσιμα ορυκτά και πολλούς άλλους λόγους». Ωστόσο, τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ είχε πει: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια, όχι για τα ορυκτά».

Παρά αυτή τη διάσταση απόψεων, υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι η Γροιλανδία διαθέτει ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα κρίσιμων ορυκτών και στοιχείων σπάνιων γαιών. Εκείνο που παραμένει ασαφές είναι το πόσα είναι αυτά και αν θα άξιζε τον κόπο για τις ΗΠΑ να τα εξορύξουν.

«Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ιδέα να επεκταθεί η αμερικανική παρουσία στη Γροιλανδία για να αντιμετωπιστούν η Ρωσία και η Κίνα», δήλωσε ο Τεντ Φέλντμαν, ειδικός στην έρευνα ορυκτών και ιδρυτής της Durin Mining Technologies. «Αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να πάμε εκεί για τα ορυκτά».

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) προσδιορίζει 60 ορυκτά ως κρίσιμα για την αμερικανική οικονομία και την εθνική ασφάλεια. Ένα υποσύνολο αυτών, γνωστό ως «στοιχεία σπάνιων γαιών», όπως το νεοδύμιο και το δυσπρόσιο, είναι απαραίτητο για την κατασκευή των μαγνητών και των κινητήρων που τροφοδοτούν τη βιομηχανία τεχνολογίας των ΗΠΑ, ενώ άλλα είναι καθοριστικά για τους ημιαγωγούς που οδηγούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόσβαση στις σπάνιες γαίες θεωρείται βασικό σημείο συμφόρησης για πολλές από τις σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού υψηλής τεχνολογίας. Η Κίνα, ένας από τους τεχνολογικούς αντιπάλους των ΗΠΑ, έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στην παραγωγή και επεξεργασία σπάνιων γαιών και έχει χρησιμοποιήσει την πρόσβαση σε αυτές ως διαπραγματευτικό όπλο με τον Τραμπ. Την Πέμπτη, μια διακομματική ομάδα Αμερικανών νομοθετών παρουσίασε νομοσχέδιο για τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος σπάνιων γαιών ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Λόγω αρχαίων γεωλογικών διεργασιών, η Γροιλανδία φιλοξενεί μια ποικιλία πολύτιμων κοιτασμάτων, από χρυσό και σίδηρο έως χαλκό και γραφίτη. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των πόρων της χώρας παραμένει ανεκμετάλλευτο λόγω της απομόνωσης του νησιού, των σκληρών συνθηκών, της περιβαλλοντικής προστασίας και της ευαισθησίας της εξορυκτικής βιομηχανίας στις τιμές. Σύμφωνα με την USGS, η Γροιλανδία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα σπάνιων γαιών στον κόσμο μεταξύ των χωρών ή περιοχών χωρίς ενεργά ορυχεία.

Ο Φέλντμαν δήλωσε ότι είναι επιφυλακτικός ως προς το αν οι συγκεντρώσεις ορυκτών στη Γροιλανδία δικαιολογούν την απαιτούμενη επένδυση.

«Το κοίτασμα Tanbreez στη νότια Γροιλανδία υποτίθεται ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σπάνιων γαιών στον κόσμο, αλλά το ορυκτό εκεί περιέχει τόσο μικρό ποσοστό πολύτιμου μετάλλου που πιθανότατα δεν είναι οικονομικά βιώσιμο να μεταφερθεί», δήλωσε ο Φέλντμαν στο NBC News.

Πέρα από τις σπάνιες γαίες, που αποτελούν το τρίτο μεγαλύτερο γνωστό χερσαίο κοίτασμα στον κόσμο, η Γροιλανδία διαθέτει επίσης εκτεταμένα αποθέματα γερμανίου και γαλλίου, δύο κρίσιμων ορυκτών για εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας.

Το γερμάνιο είναι βασικό συστατικό των οπτικών ινών, ενώ το γάλλιο χρησιμοποιείται σε ημιαγωγούς που απαιτούνται για πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, τροφοδοτικά, κέντρα δεδομένων και ακόμη και κβαντικές συσκευές. Η Κίνα ελέγχει σήμερα περίπου το 98% της παγκόσμιας προμήθειας γαλλίου και περίπου το 60% του γερμανίου, με ιδιαίτερη κυριαρχία στη διαδικασία επεξεργασίας των ορυκτών μετά την εξόρυξή τους, και αξιοποιεί αυτή την κυριαρχία στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Υπάρχουν πολλές σπάνιες γαίες σε όλο τον κόσμο, αλλά το πρόβλημα είναι η επεξεργασία τους», δήλωσε ο Τζακ Λίφτον, συμπρόεδρος του Ινστιτούτου Κρίσιμων Ορυκτών, υπογραμμίζοντας την έλλειψη αμερικανικής τεχνογνωσίας στην επεξεργασία σπάνιων γαιών. «Η αμερικανική βιομηχανία σπάνιων γαιών θα μπορούσε να χωρέσει μέσα σε ένα μεγάλο λεωφορείο», πρόσθεσε.

Παρότι η Γροιλανδία διαθέτει πάνω από 140 ενεργές άδειες εξόρυξης, οι οποίες είναι απαραίτητες πριν την κατασκευή ορυχείων, σήμερα λειτουργούν μόνο δύο ενεργά ορυχεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amaroq Ltd., Έλντουρ Όλαφσον, της εταιρείας που διαχειρίζεται ένα από τα δύο ορυχεία, υποστηρίζει ότι το χρυσωρυχείο της εταιρείας του στη νότια Γροιλανδία αποδεικνύει πως η εξορυκτική δραστηριότητα είναι εφικτή με τη σωστή προσέγγιση.

«Η Δανία δεν είναι ιδιαίτερα χώρα προσανατολισμένη στους φυσικούς πόρους, οπότε μέχρι σήμερα η κεφαλαιακή υποστήριξη δεν ήταν επαρκής για να αναπτυχθεί περισσότερη εξόρυξη», δήλωσε ο Όλαφσον στο NBC News. «Για την εξόρυξη χρειάζεσαι περισσότερα από χρήματα. Χρειάζεσαι ανθρώπους. Πρέπει να μετακινήσεις φυσικά ανθρώπους και να χτίσεις υποδομές, να δημιουργήσεις δρόμους, γέφυρες, λιμάνια, όλα αυτά».

Ούτε το σκληρό κλίμα της Γροιλανδίας ούτε ο μικρός πληθυσμός της - περίπου 60.000 άνθρωποι ζουν σε όλη την επικράτεια - αποθαρρύνουν τον Όλαφσον. «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Αλάσκα, ο Καναδάς, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ρωσία διαθέτουν ορυχεία, κάποια από αυτά πολύ μεγάλα, σε ολόκληρη την Αρκτική. Αυτά είναι από τα καλύτερα ορυχεία που μπορεί κανείς να βρει στον κόσμο».

«Χρειαζόμαστε πάντα νέες περιοχές εξόρυξης ή επανεπεξεργασία μετάλλων για να έχουμε αρκετό μέταλλο για την επανάσταση που έρχεται, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη και παρόμοιες τεχνολογίες», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ακόμη και όταν ένα ορυχείο λειτουργεί, οι διακυμάνσεις στις τιμές των ορυκτών μπορούν να το οδηγήσουν σε κλείσιμο - όπως συνέβη με το ορυχείο μολύβδου-ψευδαργύρου Black Angel στο Maarmorilik, στη δυτική Γροιλανδία. Το ορυχείο λειτούργησε από το 1973 έως το 1990 και έκλεισε παρότι υπήρχαν σημαντικά ανεκμετάλλευτα αποθέματα, χωρίς να επαναλειτουργήσει λόγω χαμηλών τιμών ψευδαργύρου.

Για να στηρίξει τη βιομηχανία σπάνιων γαιών των ΗΠΑ και να αντιμετωπίσει αυτή την ευαισθησία στις τιμές, το Υπουργείο Άμυνας σύναψε τον Ιούλιο μια μοναδική δεκαετή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με την αμερικανική εταιρεία MP Materials, με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής αλυσίδας εφοδιασμού σπάνιων γαιών και την απεξάρτηση της παραγωγής μαγνητών από κινεζικές πηγές, μέσω ενός ορυχείου σπάνιων γαιών στο Κολοράντο.

Στην άλλη πλευρά του ισημερινού, η Βενεζουέλα επίσης δεν έχει ξεφύγει από την επίκληση των κρίσιμων ορυκτών ως αιτιολογία για αμερικανική παρέμβαση. Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι στη Βενεζουέλα «υπάρχει χάλυβας, υπάρχουν ορυκτά, όλα τα κρίσιμα ορυκτά. Έχουν μια μεγάλη εξορυκτική ιστορία που έχει σκουριάσει».

Ο Λίφτον, ωστόσο, εμφανίζεται σκεπτικιστής. «Δεν γνωρίζουμε τίποτα για σπάνιες γαίες στη Βενεζουέλα. Είμαι σε αυτόν τον χώρο εδώ και δεκαετίες. Δεν έχω ακούσει ποτέ τη Βενεζουέλα να αναφέρεται ως πηγή σπάνιων γαιών».

Αντίθετα, ο Λίφτον αποδίδει την αναφορά σε κρίσιμα υλικά στη Βενεζουέλα σε πολιτική αφέλεια. «Άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα για τι μιλούν, μιλούν για σπάνιες γαίες στη Βενεζουέλα. Θεέ μου, αυτό είναι γελοίο».

