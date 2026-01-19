Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ελπίζει η κυβέρνηση του Ιράν να ξεπεράσει αυτή την «περίοδο γεμάτη παγίδες», μέσω διαλόγου και διπλωματίας.

Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά «σενάρια που επιχειρούν να γραφτούν στους δρόμους», αναφερόμενος στη σοβαρότερη εσωτερική αναταραχή που έχει γνωρίσει το Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Παράλληλα, ο Ερντογάν είπε ότι η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των κουρδικών δυνάμεων, έπειτα από ημέρες συγκρούσεων, πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ενσωμάτωσης των Κούρδων μαχητών στις ένοπλες δυνάμεις της Συρία.

Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει καμία απόπειρα υπονόμευσης των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Συρία, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, οι Σύροι «διψούν για ειρήνη» έπειτα από χρόνια πολέμου. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η «περίοδος της τρομοκρατίας» στην περιοχή έχει πλέον λήξει.

Ο Τούρκος πρόεδρος επαίνεσε τη συριακή κυβέρνηση για την «ιδιαίτερα μεθοδική επιχείρηση» στη βορειοανατολική Συρία και υπογράμμισε ότι η τουρκική κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για μια Τουρκία και μια περιοχή «χωρίς τρομοκρατία», αναφερόμενος στην ειρηνευτική διαδικασία που αφορά το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο η Άγκυρα θεωρεί ότι συνδέεται με τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία.



