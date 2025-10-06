Ο Τραμπ αναμένει σύντομα συμφωνία για τη Γάζα - Τι είπε για την προμήθεια Tomahawk στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει να είναι αρνητικός σχετικά με τη συμφωνία για τους ομήρους. «Η Χαμάς συμφωνεί σε πράγματα που είναι πολύ σημαντικά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ακόμη, σημείωσε ότι αναμένει σύντομα συμφωνία για τη Γάζα. «Πιστεύω ότι κάνουμε τρομερή πρόοδο».

Σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ έχουν θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές, όπως το αίτημα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, αν ορισμένα πράγματα δεν ικανοποιηθούν; Δεν θα το κάνουμε, αλλά νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά».

Υπενθυμίζεται ότι το Axios μετέδωσε την Κυριακή ότι όταν η Χαμάς απάντησε με ένα «ναι μεν, αλλά» στην ειρηνευτική πρόταση του πρόεδρου Τραμπ για τη Γάζα την Παρασκευή, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να συζητήσουν αυτό που θεώρησε καλά νέα. Ο Νετανιάχου είχε διαφορετική αντίληψη. «Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ''γιορτάσουμε''' και πως δεν σημαίνει τίποτα», ανέφερε το Axios επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει τι συζήτησαν. Ο Τραμπ απάντησε έντονα: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γ....α αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη. Δέξου το», σύμφωνα με το Axios. Σύμφωνα με το Axios, τον διάλογο επιβεβαίωσε και ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος

Στο μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε και ότι μίλησε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Tomahawk στην Ουκρανία;

Όσον αφορά το ουκρανικό, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει κατά κάποιο τρόπο πάρει μια απόφαση σχετικά με την παροχή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία. Σημείωσε ότι θα ήθελε να μάθει για τι σκοπό θα χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk. «Νομίζω ότι θέλω να μάθω τι θα κάνουν με αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Πού θα τους στείλουν; Υποθέτω ότι θα πρέπει να κάνω αυτή την ερώτηση».

«Άνοιγμα» Τραμπ για συμφωνία για να αποφευχθεί το shutdown

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία σχετικά με τις επιδοτήσεις για τον Νόμο για την Προσιτή Υγειονομική Περίθαλψη (Affordable Care Act), τις οποίες απαιτούν οι Δημοκρατικοί προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο με τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές σχετικά με το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επικαλεστεί τον νόμο περί εξέγερσης, αν χρειαστεί

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμη ότι θα επικαλεστεί τον νόμο περί εξέγερσης, αν χρειαστεί.

«Αν σκοτώνονταν άνθρωποι και τα δικαστήρια μας καθυστερούσαν, ή οι κυβερνήτες ή οι δήμαρχοι μας καθυστερούσαν, τότε σίγουρα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Πιθανή χάρη στην Γκίσλεϊν Μάξγουελ;

Ερωτηθείς αν θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χορηγήσει χάρη στην Γκίσλεϊν Μάξγουελ, ο Τραμπ απάντησε ότι θα πρέπει να μιλήσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να εξετάσει το αίτημα της Μάξγουελ για αναίρεση της καταδίκης της για τη βοήθεια που παρείχε στον και καταδικασμένο εγκληματία Τζέφρι Έπστιν για τη σεξουαλική κακοποίηση εφήβων κοριτσιών.

Προανήγγειλε ταξίδι στη Βραζιλία

Έκανε επίσης λόγο για πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενώ σημείωσε επίσης ότι κάποια στιγμή σύντομα θα ταξιδέψει στη Βραζιλία.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ξανά νωρίτερα ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βραζιλιάνο ομόλογό, διευκρινίζοντας πως συζήτησαν κυρίως για οικονομικά και εμπορικά θέματα. «Θα έχουμε περαιτέρω συζητήσεις και θα βρεθούμε στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον, τόσο στη Βραζιλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Νωρίτερα, η ανακοίνωση της βραζιλιάνικης προεδρίας ανέφερε πως οι δύο ηγέτες είχαν «φιλική» συζήτηση, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, κατά την οποία ο Λούλα ζήτησε από τον Τραμπ να άρει τους δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ.

Από την 6η Αυγούστου, ένα σημαντικό μέρος των βραζιλιάνικων εξαγωγών προς τις ΗΠΑ υπόκειται σε δασμό 50%, εν είδει αντιποίνων για το «κυνήγι μαγισσών» που κατήγγειλε ο Τραμπ σε βάρος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου. Οι αμερικανικές πιέσεις δεν απέτρεψαν την καταδίκη του Μπολσονάρου σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βραζιλιάνικης προεδρίας, ο Λούλα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πιθανότητα τετ-α-τετ με τον Τραμπ στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η οποία θα διεξαχθεί στη Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας στα τέλη Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, της ισχυρότερης οικονομίας στη Λατινική Αμερική, εμφανίστηκε επίσης «πρόθυμος να ταξιδέψει στις ΗΠΑ» για μια συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του.

Οι δύο ηγέτες είχαν έναν σύντομο διάλογο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διαπιστώνει ότι υπήρχε «εξαιρετική χημεία» μεταξύ τους και ότι ο βραζιλιάνος πρόεδρος του φάνηκε «συμπαθής». Από την πλευρά του, ο Λούλα είχε εκφράσει αισιοδοξία πως σε μια μελλοντική συνάντηση με τον Τραμπ «όλα θα λυθούν» και «η Βραζιλία και οι ΗΠΑ θα ζήσουν ξανά αρμονικά».

Πηγή: skai.gr

