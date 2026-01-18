Για αιφνίδια αποχώρηση των Γερμανών στρατιωτικών από τη Γροιλανδία κάνει λόγο η Bild, μόλις 44 ώρες μετά την άφιξή τους στο αρκτικό νησί, δημοσιεύοντας μάλιστα και σχετική φωτογραφία από το αεροδρόμιο.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, πάντως, πηγές από το Βερολίνο ανέφεραν ότι οι 15 στρατιωτικοί επρόκειτο να παραμείνουν στη Γροιλανδία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Όπως μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα, η απόφαση ελήφθη το πρωί της Κυριακής, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις στους ίδιους τους στρατιωτικούς.

Η εντολή ήταν ξεκάθαρη: «επιστρέψτε», σημειώνει η Bild, προσθέτοντας ότι όλες οι προγραμματισμένες συναντήσεις των Γερμανών για σήμερα στη Γροιλανδία ακυρώθηκαν εσπευσμένα.

Προς το παρόν, ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν η απόφαση του Βερολίνου συνδέεται με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο, για επιβολή δασμών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες — μεταξύ των οποίων και η Γερμανία — που απέστειλαν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, ή αν οφείλεται σε διαφορετικούς λόγους.

Νωρίτερα, ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, σχολιάζοντας την απειλή του Αμερικανού προέδρου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις 8 χώρες που έστειλαν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, δήλωσε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της δεν θα επιτρέψουν για τους «εκβιάσει» ο Τραμπ.

Η Γερμανία «θα τείνει πάντα χείρα» στις ΗΠΑ με στόχο την εύρεση κοινών λύσεων, αλλά το Βερολίνο δεν μπορεί να συνταχθεί με την Ουάσινγκτον σε αυτό το σημείο, ανέφερε ο Κλίνγκμπαϊλ σε ανακοίνωσή του. «Και έτσι, το πολύ σαφές μήνυμα είναι: δεν θα εκβιαστούμε και θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση», πρόσθεσε.

«Ενωμένοι στην αντίδρασή μας»

Στο μεταξύ, κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή τους εξέδωσαν οι 8 χώρες που απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

«Οι απειλές για την επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας», σημειώνουν χαρακτηριστικά στη δήλωση.

Η ΕΕ αναμένεται να δώσει σκληρή απάντηση, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδικάζουν τις δασμολογικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για υπονόμευση των διατλαντικών σχέσεων.

Μάλιστα με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ σήμερα, Κυριακή στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) συνεδριάζει εκτάκτος το συμβούλιο των μόνιμων αντιπροσώπων των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα, καθώς βλέπουν μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και ένα νέο ρήγμα στη διατλαντική συμμαχία.

Πολλοί ευρωβουλευτές μάλιστα δήλωσαν ότι δεν θα προχωρήσουν στην επικύρωση της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ. Γεγονός που σημαίνει ότι οι δασμοί 0% στα προϊόντα των ΗΠΑ πρέπει να τεθούν σε αναμονή.

Επίσης, εξετάζουν τη χρήση του λεγόμενου «μπαζούκα» ή όπως αναφέρεται επίσημα το Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού της ΕΕ (Anti-Coercion Instrument - ACI). Πρόκειται για ένα νομικό εργαλείο που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ από την ΕΕ που της επιτρέπει να αντιδρά σε τρίτες χώρες όταν εκείνες ασκούν οικονομικό ή εμπορικό εξαναγκασμό προς ένα κράτος μέλος ή προς την ίδια την Ε.Ε.

Αυτό προβλέπει τι θα αποφασίσουν για τα αντίμετρα αλλά και την πολιτική οδό που θα ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.