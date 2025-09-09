Μεγάλος αριθμός εκρήξεων σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στην περιοχή της Ντόχα, στο Κατάρ. Το Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ισραηλινή επιχείρηση κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς, τα οποία φέρονται να είχαν καταφύγει στο Κατάρ.

Δείτε βίντεο από τις εκρήξεις και τα μεγάλα σύννεφα καπνού που ακολούθησαν:

⚡️BREAKING:



Smoke rising over Doha, Qatar. pic.twitter.com/SkArdYUzf6 — The War Scope (@thewarscope) September 9, 2025

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Katara. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 12 με 15 μεγάλες εκρήξεις στην περιοχή, ενώ συμμετείχαν περισσότερα από 10 πολεμικά αεροσκάφη.

Την επιχείρηση επιβεβαίωσαν με δήλωσή τους τόσο η IAF όσο και η Shin Bet, υποστηρίζοντας ότι επλήγησαν ηγετικά στελέχη της Χαμάς, τα οποία συμμετείχαν στον σχεδιασμό της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου.

Βίντεο από τη στιγμή της ισραηλινής επίθεσης:

🇺🇸🇮🇱💥🇶🇦 | Le radiodiffuseur public israélien rapporte que l’attaque contre la direction du Hamas à Doha a été coordonnée avec les États-Unis. pic.twitter.com/knePp7z7QS — Arab Intelligence - المخابرات العربية (@Arab_Intel) September 9, 2025

«Για χρόνια, τα συγκεκριμένα μέλη της Χαμάς ηγούνταν των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης και είναι άμεσα υπεύθυνα για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και την ενορχήστρωση και οργάνωση του πολέμου κατά του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, η επιχείρηση έγινε με τις... ευλογίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε το «πράσινο φως» στην ηγεσία του Ισραήλ.

❗The aftermath of the Israeli bombardment of residential complexes in Doha, Qatar targeting Hamas' negotiation leaders 🇶🇦 pic.twitter.com/dGdl2Srh41 — Tannie تاني 🇵🇸 (@putin_76) September 9, 2025

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανάμεσα στα μέλη της Χαμάς, τα οποία στοχοποιήθηκαν από το Ισραήλ, ήταν και ο Khaled Mashaal, τον οποίο το Τελ Αβίβ επιχείρησε να εξουδετερώσει στην Ιορδανία, το 1997.

Σύμφωνα με αραβικές πηγές, στη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς, η οποία βρισκόταν στο Κατάρ, εκτός του Mashaal, βρίσκονταν τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης Mohammed Darwish, Mousa Abu Marzouk, Husam Badran, και Taher al-Nunu.

Το Ισραήλ ονόμασε την επιχείρηση «Atzeret HaDin», που σημαίνει «Ημέρα της Δικαιοσύνης», όπως ανέφεραν ισραηλινά ΜΜΕ.

Το κτύπημα προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Κατάρ, η κυβέρνηση του οποίου χαρακτήρισε «δειλή» την επίθεση του Ισραήλ στα στελέχη της Χαμάς. Το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι κτυπήθηκαν κτίρια στα οποία διέμεναν «πολλά στελέχη της Χαμάς», κάνοντας λόγο για «εγκληματική ενέργεια, η οποία παραβιάζει όλους τους διεθνείς νόμους και τις νόρμες και αποτελεί ευθεία απειλή κατά των κατοίκων του Κατάρ».

