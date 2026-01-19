ΠΑΟΚ: Γλίτωσε τον τραυματισμό ο Μεϊτέ, εκτός με ίωση ο Κωνσταντέλιας

Ο Σουαλιό Μεϊτέ τελικά τη γλίτωσε και το διάστρεμμα που φαινόταν να έχει αποκομίσει στη νίκη (3-0) του ΠΑΟΚ επί του ΟΦΗ, τελικά ήταν παρορμητικό και δεν έχει κάτι.

Όπως έδειξε η μαγνητική, ο ποδοσφαιριστής είναι καλά και θ’ αξιολογείται η κατάστασή του καθημερινά ενόψει και του ματς του Europa League με την Μπέτις.

Στα υπόλοιπα «μέτωπα», θεραπεία και γυμναστήριο έκανε ο Ιβανούσετς, μέρος της προπόνησης ακολούθησε ο Παβλένκα, συνέχισε το πρόγραμμα επανένταξής του ο Ντεσπόντοφ, εκτός έμεινε ο Κωνσταντέλιας λόγω ίωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.