Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, η αθέατη πλευρά. Σχολιάζουν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και επί δεκαετία σκάουτερ της Άρσεναλ, Λάκης Παπαϊωάννου, και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διαιτητή FIFA Γιάννη Σταυρίδη.

Θέμα: Πώς και γιατί η γεωπολιτική επηρεάζει τον αθλητισμό. Στο studio, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής.

Έρευνα: Τι σηματοδοτεί η αντιπολιτευτική κίνηση στην ΕΠΟ. Απαντά ο επικεφαλής των Μικτών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών Δήμος Κασκαντίρης.

Αποκάλυψη: «Καφετέρια - πλυντήριο» του παράνομου στοιχηματισμού στην Αττική. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

