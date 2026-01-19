Βορίζια: Τι έδειξε το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα για τις συνθήκες θανάτου της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 2025, στη διάρκεια του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, φέρεται να ανάβει «φωτιές» στις δυο αντίδικες πλευρές.

Μάλιστα, από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη, συνήγοροι υπεράσπισης σπεύδουν να κάνουν λόγο για «ανατροπή» στις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, κάτι που ωστόσο, σε καμία περίπτωση, δεν φαίνεται να υιοθετούν οι συνήγοροι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Το κρίσιμο στοιχείο φέρεται να είναι η διαπίστωση ότι το τραύμα έχει φορά ελαφρώς από κάτω προς τα πάνω, με δεδομένο ότι η άτυχη γυναίκα στεκόταν όρθια.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι με βάση τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη οφείλεται σε κακώσεις θώρακα ,συνεπεία μονήρους, διαμπερούς βολής από πυροβόλο όπλο μεγάλου διαμετρήματος. Πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε όπλο υψηλής κινητικής ενέργειας, του τύπου των πολεμικών τυφεκίων, διότι το τραύμα διαπερνά τα σώματα δύο σπονδύλων και εξέρχεται από το σώμα.

Στην επίσημη ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ότι το μονήρες τραύμα από πυροβόλο όπλο έχει φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά, από πίσω προς τα εμπρός και ελαφρώς από κάτω προς τα πάνω. Διευκρινίζεται ότι η διεύθυνση και φορά του τραυματικού πόρου περιγράφεται ως προς την ανατομική θέση της 56χρονης (όρθια θέση). Ιατροδικαστικά δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί η ακριβής απόσταση της βολής.

Η βολίδα εισήλθε από την αριστερή ωμοπλάτη επί της οπίσθιας μασχαλιαίας γραμμής και εξήλθε από τον δεξιό βραχίονα. Η κατεύθυνση της βολής (ως προς την όρθια θέση του σώματος) προσδιορίζεται από τα αριστερά, οπίσθια και κάτω προς τα δεξιά, πρόσθια και ελαφρά προς τα άνω.

Για την οικογένεια Φραγκιαδάκη ως βασικός ύποπτος για την ανθρωποκτονία της 56χρονης είναι προφυλακισμένο μέλος της οικογένειας Καργάκη, που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ, από ψηλά, από τη θέση "Πρίνος", ενώ από την πλευρά Καργάκη προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η γυναίκα δεν έπεσε νεκρή από δικό τους όπλο.

