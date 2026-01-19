Λογαριασμός
Γαλλία: Ο Λεκορνί θα ενεργοποιήσει το άρθρο 49.3 για τον προϋπολογισμό

Ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί τον Οκτώβριο ότι δεν θα έκανε χρήση του άρθρου 49.3, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να εγκρίνει νομοσχέδια χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση

Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου ότι θα ενεργοποιήσει το άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, προκειμένου να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 από το κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία.

Ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί τον Οκτώβριο ότι δεν θα έκανε χρήση του άρθρου 49.3, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να εγκρίνει νομοσχέδια χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση, εκτός εάν υπερψηφιστεί πρόταση δυσπιστίας.
 

