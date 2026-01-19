Ο αρχηγός της ιρανικής αστυνομίας έδωσε σήμερα διορία τριών ημερών σε όσους «εμπλέκονται άθελά τους σε ταραχές» ώστε να παραδοθούν στις αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι θα τύχουν «μεγαλύτερης επιείκιας».

«Οι νέοι που άθελά τους ενεπλάκησαν σε ταραχές θεωρούνται άνθρωποι που εξαπατήθηκαν και όχι στρατιώτες του εχθρού», είπε ο Άχμαντ Ρεζά Ραντάν μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Το Ιράν είναι αντιμέτωπο με ένα μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης της κεντρικής εξουσίας, το οποίο ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, από εμπόρους που διαμαρτύρονταν για το υψηλό κόστος διαβίωσης. Την περασμένη Παρασκευή το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ωστόσο οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για 20.000 συλλήψεις.

Η ιρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι «στασιαστές» χειραγωγούνται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαδηλώσεις σε «ταραχές».

Ο εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών Ασγάρ Τζαχανγκίρ επανέλαβε ότι οι συλληφθέντες θα δικαστούν γρήγορα, προειδοποιώντας ότι ορισμένες από τις κατηγορίες επισύρουν τη θανατική ποινή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

