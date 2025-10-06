Καθώς το Ισραήλ, η Χαμάς και οι διεθνείς μεσολαβητές συναντιούνται σήμερα, Δευτέρα στην Αίγυπτο, τέσσερις υψηλού προφίλ Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, οι Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμαντ Σααντάτ, Ιμπραήμ Χαμέντ και Αμπάς αλ-Σαγέντ, ήταν αναμενόμενο ότι θα βρίσκονταν στην κορυφή της λίστας της Χαμάς με τα άτομα που ζητούν να απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής των ομήρων.

Ποιοι είναι λοιπόν, αυτοί οι υψηλού προφίλ κρατούμενοι που η Χαμάς θέλει πάση θυσία να απελευθερωθούν.

Μαρουάν Μπαργούτι: Ηγέτης της Φατάχ - Καταδικάστηκε για 5 δολοφονίες

Ο Μπαργούτι , ανώτερο στέλεχος της Φατάχ και πρώην επικεφαλής της πολιτοφυλακής Τανζίμ στη Δυτική Όχθη, ήταν βασικός ηγέτης της Δεύτερης Ιντιφάντα. Συνελήφθη στη Ραμάλα κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Αμυντική Ασπίδα» τον Απρίλιο του 2002 και αργότερα καταδικάστηκε από ισραηλινό πολιτικό δικαστήριο για πέντε κατηγορίες ανθρωποκτονίας και άλλων αδικημάτων. Εκτίει πέντε φορές ισόβια κάθειρξη, συν επιπλέον χρόνια.

Τον Απρίλιο-Μάιο του 2017, ενώ ηγούνταν μιας μεγάλης απεργίας πείνας κρατουμένων, η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο που, όπως είπε, έδειχνε τον Μπαργούτι να τρώει κρυφά στο κελί του, ένα βίντεο που οι υποστηρικτές του χαρακτήρισαν κατασκευασμένο.

Ο Μπαργούτι παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς Παλαιστίνιους πολιτικούς και το όνομά του έχει ακουστεί πολλές φορές στις διαπραγματεύσεις ως ένα πρόσωπο που η Χαμάς θέλει να απελευθερωθεί.

Αχμάντ Σααντάτ: Ο αρχηγός του PFLP συνδέεται με τη δολοφονία του Ζεεβί

Ο Σααντάτ έγινε γενικός γραμματέας του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP) τον Οκτώβριο του 2001, αφού οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σκότωσαν τον προκάτοχό του, Αμπού Αλί Μουσταφά. Το Ισραήλ τον θεωρεί υπεύθυνο για τον σχεδιασμό της δολοφονίας του υπουργού Τουρισμού Ρεχαβάμ Ζεεβί το 2001. Μετά από χρόνια κράτησης από την Παλαιστινιακή Αρχή στην Ιεριχώ, υπό την παρακολούθηση Βρετανών και Αμερικανών δεσμοφυλάκων, οι παρατηρητές αποσύρθηκαν και οι IDF έκαναν έφοδο στη φυλακή τον Μάρτιο του 2006, συλλαμβάνοντας τον Σααντάτ. Το 2008, ένα ισραηλινό στρατιωτικό δικαστήριο τον καταδίκασε σε 30 χρόνια φυλάκισης.

Ιμπραήμ Χαμέντ: Επικεφαλής επιχειρήσεων της Χαμάς στη Δυτική Όχθη

Ο Χαμέντ διετέλεσε ανώτερος διοικητής των Ταξιαρχιών Ιζαντίν αλ-Κασάμ της Χαμάς στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα και συνελήφθη στη Ραμάλα τον Μάιο του 2006. Καταδικάστηκε για την ενορχήστρωση μιας σειράς μεγάλων βομβιστικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης στο Café Moment στην Ιερουσαλήμ (11 νεκροί), της βομβιστικής επίθεσης στην καφετέρια του Εβραϊκού Πανεπιστημίου (9 νεκροί) και άλλων επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί πολίτες. Του επιβλήθηκαν 54 συνεχόμενες ισόβιες ποινές για 46 δολοφονίες.

Αμπάς αλ-Σαγέντ: Εγκέφαλος της σφαγής στο ξενοδοχείο Park το 2002

Ο Sayed, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς από το Tulkarm, βοήθησε στον σχεδιασμό της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας τη νύχτα του Πάσχα στο ξενοδοχείο Park της Νετάνια τον Μάρτιο του 2002, η οποία σκότωσε 30 άτομα και τραυμάτισε περίπου 160. Καταδικάστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Τελ Αβίβ σε 35 φορές ισόβια.

Το Ισραήλ τον έχει επανειλημμένα αποκλείσει από προηγούμενες ανταλλαγές κρατουμένων.

