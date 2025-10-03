Αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για tτον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, λίγες ώρες μετά το νέο τελεσίγραφο που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος -έως την Κυριακή- και τις εκ νέου προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου.

Όπως ανακοίνωσε με δήλωσή της η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, θα παραδώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρόταση του Αμερικανού προέδρου, ήτοι μέσα σε 72 ώρες.

Προσθέτει, δε, ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύεις, μέσω των διαμεσολαβητών, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Η Χαμάς τονίζει επίσης ότι είναι έτοιμη να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, σε ένα «Παλαιστινιακό Σώμα Ανεξάρτητων Τεχνοκρατών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ανακοίνωσή της, η Παλαιστινιακή Οργάνωση τονίζει ότι ευχαριστεί και εκτιμά τις προσπάθειες τόσο των αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, όσο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τις παραπάνω εξελίξεις.

Ολόκληρη η δήλωση της Χαμάς:

Η παλαιστινιακή ομάδα δηλώνει ότι, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα και να αποσυρθούν πλήρως οι ισραηλινές δυνάμεις από τον θύλακα, είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους - τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς - σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που περιγράφεται στην πρόταση του Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας.

Συμφωνούμε να παραδώσουμε τη διοίκηση της Γάζας σε ένα ανεξάρτητο σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη.

Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα.

Θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετέχει και θα συνεισφέρει υπεύθυνα».

Πηγή: skai.gr

