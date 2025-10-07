Το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει συντάξει διαβαθμισμένη νομική γνωμοδότηση η οποία δικαιολογεί τη χρήση θανατηφόρας βίας από τον αμερικανικό στρατό εναντίον μυστικού καταλόγου καρτέλ των ναρκωτικών και φερόμενων ως διακινητών, ανέφερε χθες Δευτέρα το CNN, επικαλούμενο πηγές του τις οποίες δεν κατονόμασε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.