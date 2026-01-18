Ανάπτυξη και περιορισμός της φοροδιαφυγής δίνουν στην κυβέρνηση περιθώριο νέων ελαφρύνσεων, είναι δύο όπλα στη φαρέτρα μας, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. «Όχι όμως με τη λογική του '’δώστα όλα’’ η πατρίδα μας ταλαιπωρήθηκε πολύ από τους Αϊ Βασίληδες της πολιτικής» ξεκαθάρισε.



Η ανεργία από το 18% πήγε στο 8%, και έχουν δημιουργηθεί πάνω από μισό εκατ. θέσεις εργασίας, από τα 650 στα 880 ευρώ πήγε ο κατώτατος μισθός, και θα φτάσει τα 950 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός του χρόνου θα φτάσει τα 1.500 ευρώ, υπενθύμισε.



«Τον Σεπτέμβριο ο Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη οπότε θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι τη ΔΕΘ» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.



«Τα περισσότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν κατέτειναν στη μείωση των φόρων, των άμεσων φόρων που ελέγχουμε, τους ελέγχει η εφορία, τους ελέγχει το κράτος, αν και έχουμε μειώσει αρκετούς έμμεσους φόρους» εξήγησε, παραπέμποντας στην πολιτική χωρών όπως η Ισπανία όπου οι μειώσεις έμμεσων φόρων απέτυχαν.



Μεταρρυθμίσεις και ατζέντα για το άμεσο μέλλον είναι τα όπλα μας για τις εκλογές, εξήγησε. Χρειάζεται από πλευράς μας ενσυναίσθηση των λαϊκών προβλημάτων μακριά από αλαζονικές προσεγγίσεις, παρατήρησε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Νέα κόμματα – αγροτικό ζήτημα

Ερωτηθείς για τα νέα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού σχολίασε ότι και τα δύο δεν αφορούν τη ΝΔ, πάντως δεν αφορούν τον χώρο του πραγματισμού. «Εμείς πάθαμε ζημιά από την ιστορία των Τεμπών τι να λέμε τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας; Αλλά το βασικό είναι η μεγάλη πληγή οι άνθρωποι που χάθηκαν...»

«Η κ. Καρυστιανού έχει δικαίωμα όπως κάθε πολίτης να κάνει κόμμα, ούτε θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν, και ασφαλώς σε μια μητέρα που έχασε το παιδί της» υπογράμμισε, πρόσθεσε ωστόσο ότι «από τα χαρακτηριστικά του κόμματος για τα οποία διαβάζω έχει ουσιώδεις διαφορές από τη ΝΔ. Φαίνεται να κινείται στον χώρο του λαϊκισμού... Θα έχουν να χάσουν οι κ. Βελόπουλος και η κ. Κωνσταντοπούλου».



Σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι κατέστησε τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα με ημερομηνία λήξης, στο οποίος όποιος λέει για άλλο κόμμα διαγράφεται όποιος λέει για το κόμμα Τσίπρα δεν παθαίνει τίποτες. Σχολίασε ότι το ποσοστό του κ. Τσίπρα όπως καταγράφεται πέφτει, και κινείται σε χαμηλές πτήσεις.



Όσον αφορά το αγροτικό ζήτημα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνώρισε ότι έπρεπε να έχει γίνει ο διάλογος νωρίτερα.

