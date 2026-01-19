Πέθανε ο Valentino

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι πέθανε στο σπίτι του στη Ρώμη σε ηλικία 93 ετών

Γεννήθηκε στη Βογέρα της Ιταλίας στις 11 Μαΐου 1932

Η ιστορία του ξεκινά το 1962, όταν παρουσίασε μια «Haute Couture» συλλογή που «σφράγισε» την παρουσία της Ρώμης και της Ιταλίας στον παγκόσμιο χάρτη της μόδας.

Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά τον εμβληματικό Valentino.

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι πέθανε στο σπίτι του στη Ρώμη σε ηλικία 93 ετών.

Αν και ο Γκαραβάνι αποσύρθηκε το 2008, αφήνοντας τη διαχείριση του brand στον Αλεσάντρο Μιγκέλε, η επιρροή του στον τομέα της ιταλικής μόδας παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Η ιστορία του Valentino ξεκινά το 1962, όταν παρουσίασε μια «Haute Couture» συλλογή που «σφράγισε» την παρουσία της Ρώμης και της Ιταλίας στον παγκόσμιο χάρτη της μόδας.

Τον θάνατo του, ανακοίνωσε το Ίδρυμά του «Fondazione Valentino Garabani e Giancarlo Giammetti».

«Ο ιδρυτής μας, Βαλεντίνο Γκαραβάνι, απεβίωσε σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στην PM23 στην Piazza Mignanelli 23 την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica 8 στη Ρώμη, στις 11 π.μ.»

Η γέννηση ενός αστεριού... της μόδας

Ο Βαλεντίνο γεννήθηκε στη Βογέρα της Ιταλίας στις 11 Μαΐου 1932.

Η μητέρα του, Τερέζα ντε Μπιάτζι, τον ονόμασε προς τιμήν του θρυλικού σταρ του κινηματογράφου Ροδόλφο Βαλεντίνο, γεγονός που προμήνυε τη μελλοντική του λάμψη στον χώρο της μόδας.

Το ενδιαφέρον του για τη μόδα και την υψηλή ραπτική εκδηλώθηκε από πολύ νεαρή ηλικία, ήδη από τα χρόνια του δημοτικού σχολείου.

Στην πατρίδα του μαθήτευσε κοντά στη θεία του Ρόζα, καθώς και στην τοπική σχεδιάστρια Ερνεστίνα Σαλβαντέο, θεία του γνωστού καλλιτέχνη Άλντο Τζορτζίνι.

Με τη στήριξη των γονιών του, ο Βαλεντίνο μετακόμισε στο Παρίσι, το παγκόσμιο κέντρο της μόδας, όπου σπούδασε στην École des Beaux-Arts και στο Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, θέτοντας τα θεμέλια για μια λαμπρή διεθνή καριέρα στον χώρο της «haute couture».

Η γέννηση μιας αυτοκρατορίας

Ανοιξε έναν οίκο μόδας στη Via Condotti στη Ρώμη της Ιταλίας με την υποστήριξη του πατέρα του και του συνεργάτη του πατέρα του Τζανκάρλο Τζαμέτι.

Το διεθνές ντεμπούτο του οίκου Valentino πραγματοποιήθηκε το 1962 στη Φλωρεντία, την πρωτεύουσα της ιταλικής μόδας της εποχής.

Ο οίκος «Valentino» έχει επίσης σχεδιάσει νυφικά ειδικά για την την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, την Άν Χάθαγουεϊ, την Τζένιφερ Λόπεζ, την Κόρτνεϊ Κοξ, τη Σόφι Χάντερ και την πριγκίπισσα Μαντλέν της Σουηδίας.

Το 1998, οι Garavani και Giammetti πούλησαν την εταιρεία για περίπου $300 εκατομμύρια στην HdP, έναν ιταλικό όμιλο που ελέγχεται, εν μέρει, από τον αείμνηστο Gianni Agnelli, τον επικεφαλή της Fiat. Το 2002, η εταιρεία Valentino Sp A., με έσοδα άνω των $180 εκατομμύριων, πωλήθηκε από την HdP στην εταιρεία Marzotto ένδυση, έναν κολοσσό στην βιομηχανία υφασμάτων με έδρα το Μιλάνο, για $210 εκατομμύρια.

Η κληρονομιά του Bαλεντίνο είναι αναμφίβολα ζωντανή και η επιρροή του θα συνεχίσει να επηρεάζει τις τάσεις και μελλοντικές γενιές σχεδιαστών.

Πηγή: skai.gr

