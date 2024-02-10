Τη μέθοδο της ευθανασίας επέλεξαν ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντρις φαν Αχτ και η σύζυγός του Εζενί για να φύγουν από τη ζωή. Το κέντρο μελετών The Rights Forum που ίδρυσε ο Ντρις φαν Αχτ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή τον θάνατο του ζεύγους.

Τη Δευτέρα, ο 93χρονος Ντρις φαν Αχτ και η συνομήλικη σύζυγός του, Εζενί φαν Αχτ-Κρέκελμπεργκ έφυγαν από τη ζωή στην πόλη Ναϊμέχεν και κηδεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την ενημέρωση. Τα τελευταία χρόνια το ζεύγος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Πέθανε χέρι-χέρι με την πολυαγαπημένη σύζυγό του», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του The Rights Forum. Έπειτα από επτά δεκαετίες στο πλευρό του, η Εζενί ήταν πάντα για τον Ντρις φαν Αχτ «το κορίτσι του», επισημαίνεται.

Μέλος της Χριστιανοδημοκρατικής Έκκλησης (CDA), ο Ντρις φαν Αχτ διετέλεσε πρωθυπουργός της Ολλανδίας από το 1977 έως το 1982. Ήταν ένθερμος υποστηρικτής της δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και είχε επικρίνει την ολλανδική κυβέρνηση για μεροληπτική στάση στο Μεσανατολικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

