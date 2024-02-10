Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής το Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εισαγγελία της ουκρανικής περιφέρειας.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τη συνοικία Νεμισλιάνσκι. Μεταξύ άλλων χτυπήθηκε πρατήριο καυσίμων και ακολούθησαν αλυσιδωτές εκρήξεις και 14 σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες, είπε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, συμπληρώνοντας πως περίπου 50 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

Μερικά χιλιόμετρα ανατολικότερα, ρωσικά UAV έπληξαν ένα νοσοκομείο και ένα εστιατόριο στη Βέλικι Μπερλούκ, ανέφερε στην ουκρανική τηλεόραση ο εκπρόσωπος της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Βίκτορ Τερεστσένκο.

Το Χάρκοβο έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο ρωσικών δυνάμεων από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 και οι εισβολείς έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

