Μεσανατολικό: Οι ισραηλινές δυνάμεις εισβάλλουν στη Χαν Γιούνις

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν σήμερα σε νοσοκομείο της Χαν Γιούνις, πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας που πολιορκούν εδώ και αρκετές εβδομάδες, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS), η οποία διαχειρίζεται το νοσοκομείο.

"Οι (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής εισέβαλαν στο νοσοκομείο Αλ-Αμάλ και άρχισαν να το ερευνούν". "Δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε με τις ομάδες μας στο εσωτερικό", δηλωσε σε ανακοίνωσή της η PRCS.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα στρατεύματά του ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας στο νοσοκομείο μετά τη συλλογή "πληροφοριών που ανέφεραν ότι η Χαμάς διεξήγαγε τρομοκρατικές δραστηριότητες" στο κτιριακό συγκρότημα.

Το νοσοκομείο Αλ-Αμάλ βρέθηκε στη μέση των μαχών μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και των μαχητών της Χαμάς, η οποία έχει την εξουσία στη Γάζα από το 2007. Την Πέμπτη, η PRCS είχε κάνει λόγο για "έντονους βομβαρδισμούς" και "σφοδρά πυρά βαρέων όπλων" περιμετρικά του νοσοκομείου.

Η ΜΚΟ ιατρικής βοήθειας ζητεί εδώ και μέρες να προστατεύεται και να μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύεται εφόδια, υπογραμμίζοντας τις ελλείψεις σε οξυγόνο, φάρμακα και καύσιμα που τροφοδοτούν τις γεννήτριες του νοσοκομείου για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι 8.000 άνθρωποι που είχαν βρει καταφύγιο στο Αλ-Αμάλ και τα γειτονικά τοπικά γραφεία της απομακρύνθηκαν από εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

